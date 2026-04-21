Певица Жасмин поможет ещё трём семьям, потерявшим жильё в Дагестане

21 апреля 2026, 17:32

Певица Жасмин окажет адресную помощь ещё трём семьям из Дагестана, которые лишились имущества и жилья из-за мощных наводнений в регионе.





По данным RT, наводнение полностью уничтожило дом Гаджирамзана и Маркизат Тарвердиевых в Мамедкале. Восстановить жилье невозможно, гараж унесла вода, а автомобиль не починить. Пока семья находится у родственников. Им уже передали от Жасмин стиральную машину и холодильник. Кроме того, артистка покупает для Тарвердиевых новую машину.



Также помощь получит и семья Ибрагимовых, где подрастают шесть детей. Старших отправили к бабушке, а двое младших остались с родителями у друзей. При поддержке Жасмин семья получит комплект мебели за 400 тысяч рублей.





«У третьей семьи, Раджабовых, наводнение наполовину разрушило жильё. Как рассказала Абидат Раджабова, её сын — участник СВО. Сейчас он восстанавливается после ранения. И дом Абидат, и дом её сына полуразрушены после наводнения, у семьи ничего не осталось», — приводит RT еще одну историю.