Оползни разрушили жилые дома и обесточили несколько сел в Дагестане
В Дагестане, где продолжают ликвидировать последствия масштабных наводнений, начались оползни и обвалы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его информации, из-за резкого похолодания в горных районах республики прошли снегопады. Перенасыщенная недавними ливнями почва буквально уходит из-под ног.
Из-за стихии гибнет домашний скот, разрушаются дороги и жилые дома, а также линии электропередачи. Уцелевшие строения могут рухнуть в любой момент. В результате ЧП без света остались несколько соседних сел — Мукар, Палисма, Ури и Камахал.
Людей эвакуируют из опасных районов. Специалисты оценивают причиненный ущерб.
