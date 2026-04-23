Жасмин выделит 250 млн рублей на помощь жителям Дагестана после потопа
Певица Жасмин вместе с мужем Иланом Шором выделят 250 млн рублей на помощь жителям Дагестана, чьё жилье пострадало от сильного наводнения.
По данным RT, средства направят на покупку нового жилья, а также восстановление разрушенных домов из-за непогоды в регионе. В первую очередь помощь окажут пенсионерам, малообеспеченным и многодетным семьям.
«Очень хочется, чтобы дома моих земляков как можно скорее снова наполнились жизнью, теплом и светом», — написала Жасмин в своём Telegram-канале.
Певица также напомнила о словах президента России Владимира Путина, который заявил, что жильё должно быть восстановлено без лишнего формализма.
Ранее сообщалось, что RT и певица Жасмин уже оказали помощь женщине с двумя детьми и пожилой матерью. Семья осталась без крова и имущества после наводнения. Певица купила семье одежду и стиральную машину, а также оплатила временное съёмное жильё.