Life.ru составил мясной индекс регионов России

14 октября 2026, 11:24

Life.ru: лидером по доступности говядины стал Ненецкий автономный округ

Фото: istockphoto / AlexRaths

Life.ru составил рейтинг регионов России по доступности говядины. Лидером стал Ненецкий автономный округ, где на среднюю начисленную зарплату можно приобрести 315,5 кг мяса. В Ингушетии этот показатель составил 65,2 кг. Разница между регионами достигла 4,8 раза.