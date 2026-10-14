Life.ru составил мясной индекс регионов России
Life.ru составил рейтинг регионов России по доступности говядины. Лидером стал Ненецкий автономный округ, где на среднюю начисленную зарплату можно приобрести 315,5 кг мяса. В Ингушетии этот показатель составил 65,2 кг. Разница между регионами достигла 4,8 раза.
Для расчёта журналисты сопоставили показатели Росстата о средней начисленной зарплате за июль 2026 года и стоимости килограмма говядины на конец того же месяца. Полученный показатель назвали «мясным индексом».
В Ненецком АО средняя зарплата составила 160 264 рубля, а килограмм говядины стоил 508 рублей. Второе место заняла Магаданская область с результатом 239,4 кг, третье — Чукотский автономный округ, где на средний заработок можно купить 218,3 кг мяса.
На противоположном конце рейтинга оказалась Ингушетия. Там средняя начисленная зарплата достигла 42 660 рублей, а килограмм говядины стоил 654,56 рубля. Предпоследнее место заняла Чечня с показателем 71,7 кг, а Кабардино-Балкария расположилась на третьем месте с конца — 73,1 кг.
Москва заняла пятое место: на среднюю зарплату в столице можно приобрести 212,2 кг говядины. При заработке в 193 127 рублей килограмм мяса стоил 909,91 рубля. Санкт-Петербург расположился на десятой строчке с показателем 161,8 кг.
В целом по России «мясной индекс» составил 146,3 кг на одну среднюю начисленную зарплату. При этом расчёт не отражает фактическое потребление мяса или реальное благосостояние семей. Он показывает, сколько говядины теоретически можно купить на среднюю зарплату до вычета налогов, без учёта остальных расходов.
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