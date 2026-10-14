Юрист предупредила о блокировке карт за шутки в комментариях к денежным переводам
Шутки в комментариях к денежным переводам могут стать причиной блокировки банковской карты. Об этом агентству «Прайм» сообщила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.
Юрист объяснила, что внимание банков всегда привлекают комментарии с признаками нелегальных операций. Ироничные подписи вроде «взятка», «откат» или «в общак» автоматика воспринимает буквально: для неё важен текст, а не намерение отправителя. Полные списки стоп-слов банки не публикуют, поэтому единого перечня опасных фраз нет — каждая организация настраивает алгоритмы по-своему.
Под дополнительный контроль попадают и регулярные переводы одному получателю с бытовыми пояснениями. Хотя такие формулировки (например, «по договору») не запрещены, вместе с частыми поступлениями или фиксированной суммой они создают подозрительный шаблон, на который может среагировать система.
Самая безопасная стратегия при частных переводах — не заполнять поле комментария. Если у операции есть юридическое значение, лучше указать полные реквизиты документа.
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