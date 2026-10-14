Юрист предупредила о блокировке карт за шутки в комментариях к денежным переводам

14 октября 2026, 04:48

Юрист Валишвили: Ироничные комментарии при переводах могут привести к блокировке карты

Фото: iStock/dikushin

Шутки в комментариях к денежным переводам могут стать причиной блокировки банковской карты. Об этом агентству «Прайм» сообщила магистр права, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Мери Валишвили.