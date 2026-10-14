Сотни тысяч долларов пытались незаконно вывезти из России
В Северной Осетии пресекли незаконный вывоз 425 тысяч долларов США в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.
Региональные таможенники совместно с сотрудниками УФСБ обнаружили деньги у водителя, следовавшего в Грузию на легковом автомобиле. При прохождении таможенного контроля в пункте пропуска Верхний Ларс мужчина не заявил о наличии средств, подлежащих декларированию.
В ходе проверки с применением технических средств в одной из полок машины нашли оборудованный тайник с валютой. Общая сумма наличных в эквиваленте превысила 35 миллионов рублей. Изъятые средства направили на экспертизу, по результатам которой примут процессуальное решение.
В ведомстве напомнили, что в России запрещен вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 тысяч долларов США.
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