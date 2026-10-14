Сотни тысяч долларов пытались незаконно вывезти из России

14 октября 2026, 10:48

Североосетинские таможенники пресекли вывоз 425 тысяч долларов в Грузию

Фото: ФТС России

В Северной Осетии пресекли незаконный вывоз 425 тысяч долларов США в Грузию. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.