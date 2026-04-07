В Москве представят фотопроект о музеях космонавтики и их основателях
Девятого апреля в столичной библиотеке № 180 имени Н.Ф. Федорова покажут специальный фотопроект. Презентация «Хранители космоса» откроет российскую Неделю космоса.
Автор работы — штатный фотокорреспондент NEWS.ru Наталья Шатохина. Её проект посвятили музеям космонавтики и людям, которые их создали. Многие такие учреждения до сих пор работают только благодаря личным усилиям энтузиастов.
На снимках запечатлели как основателей коллекций, так и уникальные экспонаты из разных регионов страны. Шатохина — член Союза Фотохудожников России, призёр профессиональных конкурсов и стипендиат Правительства РФ.
Гостей мероприятия ждёт розыгрыш особых голографических стикеров «Федоров — Гагарин». Для участия нужна предварительная регистрация на сайте библиотеки.
Читайте также: