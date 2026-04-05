В Химках школьникам рассказали историю Дня космонавтики

05 апреля 2026, 18:52

Фото: Администрация Химки г.о.

Сегодня в аэрокосмическом лицее в Химках прошло патриотическое мероприятие, главной темой которого стал День космонавтики. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.







На встречу пришли ученики, педагоги и гости. Всех собравшихся познакомили с историей появления праздника, этапами освоения космоса и людьми, благодаря которым Россия стала первой космической державой.



Первым выступил зампредседателя Совета депутатов Химок Александр Васильев. Он подчеркнул, что День космонавтики — это символ научного прорыва и мужества, а задача старшего поколения — передать молодежи чувство гордости за достижения страны и вдохновить на собственные свершения.



Депутат Алина Шалимова, в свою очередь, отметила, что такие мероприятия помогают школьникам глубже понимать значение исторических событий и чувствовать свою причастность к успехам государства.



Депутат Юлия Ишкова добавила, что благодаря подобным встречам представление о космосе становится для ребят более живым, а также превращается в источник вдохновения и интереса к науке и технологиям.



Встреча стала частью широкомасштабных мероприятий, которые проводят в Химках для укрепления связи между поколениями, формирования гражданской позиции у молодежи и сохранения исторической памяти.