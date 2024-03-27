«Ликвидировать всех сотрудников СБУ»: Живов об участии Украины в теракте в «Крокусе»

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk
Первичные данные от задержанных по делу о террористическом акте в «Крокус Сити Холле» подтверждают участие Украины, спецслужбы собираются дорабатывать информацию, сообщил директор ФСБ Александр Бортников в интервью Павлу Зарубину, опубликованному в его телеграм-канале.
Автор телеграм-канала «Живов Z. Битва за Донбасс», военный блогер Алексей Живов в беседе с «Радио 1» рассказал, как власти Росси отреагируют, если «украинский след» в организации теракта в подмосковном «Крокусе» подтвердится.
Ранее во вторник Бортников на вопрос о том, стоят ли за терактом в «Крокус Сити Холле» США, Британия и Украина, заявил, что в российских спецслужбах думают, что это так.
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«Ну, во-первых, мы частично видели этот ответ на днях в Киеве, когда в здания СБУ и ГУР прилетела ракета. Это Россия уже начала реагировать на случившееся, не публично, но мы сразу же приступили к действиям», — отметил Живов.
«Мы можем ожидать, что отдельные украинские ведомства, будут официально признаны в России террористическими организациями. Ну, а после этого, Россия с чистой совестью сможет заняться ликвидацией этих подразделений и тех, кто в них служит — это все сотрудники СБУ. Этот процесс будет длительным и сейчас, в первую очередь будут проводится правовые мероприятия о признании Украины – террористическим государством», — добавил собеседник.По словам Алексея Живова, помимо вышеуказанный действий, Россия продолжит продвигаться по территориям бывшей Украины, создавая санитарную зону, чтобы обезопасить мирных жителей.
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Дана Игумнова