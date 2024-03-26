Ответственность за расстрел в «Крокусе» взял «Вилаят Хорасан»: цель и связь с Киевом

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22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холла» в Подмосковье был совершен теракт. Группа вооруженных мужчин кавказской национальности ворвалась в здание и открыла огонь по зрителям, в числе которых были женщины и дети. О том, как с терактом связана группировка «Вилаят Хорасан»*, и почему ее лидеры поспешили заявить о причастности к расстрелу людей, расскажет редакция «Радио 1».
«Вилаят Хорасан»* заявил о причастности к трагедии в «Крокусе»
Вскоре после вооруженного нападения на беззащитных граждан в «Крокусе», ответственность за произошедшее на себя взял филиал «Вилаят Хорасан»*, относящийся к террористической организации «Исламское государство»**. О том, что лидеры движения заявили о причастности к массовому расстрелу людей, сообщил ряд зарубежных изданий.
Также слышно, как террористы выкрикивают исламистские лозунги.
«Вилаят Хорасан»*: что это за группировка
Движение «Вилаят Хорасан»* образовалось в 2015 году. Группировка откололась от пакистанского отделения «Талибана»***, а впоследствии была вытеснена пакистанскими военными в соседний Афганистан.
Точная численность боевиков, входящих в группировку неизвестна, однако по некоторым данным, она не превышает 7000 человек. Движение является филиалом ИГИЛА*, совершает налеты и массовые убийства.
Главными врагами террористов «Вилаят Хорасан»* выступают талибы, с которыми они ведут вооруженную борьбу за власть над Афганистаном.
«Вилаят Хорасан»* и ИГИЛ** : связь с терактом в «Крокусе»
Когда вооруженная группа террористов ворвалась в здание «Крокус Сити Холла», она не стала выдвигать каких-либо требований и практически сразу стала убивать людей, именно это и было целью теракта.
Многие эксперты обратили внимание на то, что террористы из «Крокуса» действовали за вознаграждение. Позже один из задержанных признался, что организаторы преступления пообещали каждому участнику группировки 500 тысяч рублей. В этом основное их отличие от террористов ИГИЛа**, которые действуют из-за идеологических побуждений.
Еще одной несостыковкой стало то, что террористы пытались скрыться. Одного из преступников нашли на дереве. Члены ИГИЛа**, наоборот, зачастую осуществляют самоподрывы, приносят себя в жертву.
«Вилаят Хорасан»*: связь с Украиной
Исполнители нападения на подмосковный «Крокус» были задержаны за сотню километров от границы с Украиной, куда они стремительно направлялись. Президент России Владимир Путин также сообщал, что для террористов было «подготовлено окно» со стороны Украины для перехода границы. Позже эта информация была подтверждена ФСБ.
Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Эдриенн Уотсон полностью возложила ответственность за теракт в Подмосковье на ИГИЛ** и заявила, что Киев к этому не причастен.
«Вилаят Хорасан»*: связь с Афганистаном
Члены группировки преимущественно совершают теракты в Афганистане. Это связано с захватом власти талибами. Движение неоднократно совершало провокации, диверсии и массовые убийства людей. В 2021 году террорист-смертник подорвал себя в аэропорту в Кабуле. Количество погибших превысило 150 человек.
В 2022 году террористы устроили взрыв у российского посольства в афганской столице.
Какие еще теракты были
Кроме Афганистана, «Вилаят Хорасан»* бесчинствует в Кермане и на юго-востоке Ирана. Летом прошлого года филиал ИГИЛа** также брал ответственность за теракт в мавзолее Шах-Черах в иранском Ширазе.
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* террористическая организация, запрещенная в России
** террористическая организация, запрещенная в России
*** террористическая организация, запрещенная в России
Анастасия Хохлова