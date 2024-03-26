ООН не может проверить заявление ФСБ о причастности Киева к теракту в «Крокусе»

Фото: iStock/LewisTsePuiLung
ООН не располагает информацией, с помощью которой можно проверить или подтвердить заявление главы ФСБ РФ Александра Бортникова. Об этом сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак, пишет ТАСС.
«Мы не обладаем информацией, чтобы проверить или подтвердить это», — сказал он на брифинге.Во вторник 26 марта директор ФСБ Александр Бортников в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил, что у него имеются сведения про «украинский след» в ситуации с терактом в Красногорске.
В понедельник 25 марта заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Ближнем Востоке, началось с минуты молчания в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего в России.
Читайте также:
Бортников: Первичные данные от обвиняемых в теракте подтверждают «украинский след»
«Слишком много болтал»: Почему Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО
В США раскрыли, на что готов Зеленский из-за приближающегося краха
Мария Федоровцева