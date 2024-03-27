«Сами будут желать смерти»: депутат рассказал о работе Госдумы по вопросу смертной казни

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После теракта в «Крокус Сити Холле» вопрос о снятии моратория на смертную казнь для террористов начал активно обсуждаться как среди политиков, так и среди простых россиян.
Для рассмотрения вопроса о снятии моратория на смертную казнь в Госдуме создаётся рабочая группа, рассказал «Радио 1» депутат нижней палаты парламента Максим Иванов. Она будет рассматривать все юридические нюансы, привлекать экспертов, выявлять востребованность данной инициативы в обществе, чтобы понять, возможно ли возвращение смертной казни.
По нынешнему законодательству казнить террористов, напавших на «Крокус», действительно нельзя. Однако с момента снятия моратория это будет возможно, подчеркнул депутат.
Депутат добавил, что снятие моратория на смертную казнь имеет место быть, поскольку люди должны понимать, что террористические акты и иные преступления наказуемы.
Он подчеркнул, что в его окружении 80% людей выступают за возвращение смертной казни.
Помимо наказания таким способом террористов, казнь может применяться и по отношению к преступникам, совершившим иные правонарушения. В случае возвращения смертной казни в Уголовный кодекс РФ будут внесены изменения. Там будет отмечено, что наказание последует, например, и для педофилов.
По словам Иванова, в настоящее время рассматривается целый ряд статей, которые могут попасть под закон о смертной казни. При этом возвращения расстрела, например, за растрату и хищение, который практиковался в СССР, точно не будет. Но за особо тяжкие статьи – вероятно.
В заключение Иванов отметил, что снятие моратория – это кропотливая работа, требующая много времени.
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По нынешнему законодательству казнить террористов, напавших на «Крокус», действительно нельзя. Однако с момента снятия моратория это будет возможно, подчеркнул депутат.
«Я думаю, что в том случае, если террористы, напавшие на «Крокус», останутся в живых, жизнь их не будет такой сладкой и безмятежной. Наоборот, они, может быть, будут желать, чтобы их покарала смертная казнь», – отметил Иванов.Главным минусом снятия моратория является риск казни невиновных. Однако, с учётом современных технологий, которые помогают практически безошибочно доказывать вину, вероятность этого минимальна.
Депутат добавил, что снятие моратория на смертную казнь имеет место быть, поскольку люди должны понимать, что террористические акты и иные преступления наказуемы.
Он подчеркнул, что в его окружении 80% людей выступают за возвращение смертной казни.
Помимо наказания таким способом террористов, казнь может применяться и по отношению к преступникам, совершившим иные правонарушения. В случае возвращения смертной казни в Уголовный кодекс РФ будут внесены изменения. Там будет отмечено, что наказание последует, например, и для педофилов.
По словам Иванова, в настоящее время рассматривается целый ряд статей, которые могут попасть под закон о смертной казни. При этом возвращения расстрела, например, за растрату и хищение, который практиковался в СССР, точно не будет. Но за особо тяжкие статьи – вероятно.
В заключение Иванов отметил, что снятие моратория – это кропотливая работа, требующая много времени.
«Я не думаю, что это быстрый процесс. Обсуждение будет вестись не один месяц, если оно всё-таки будет вестись дальше, если не будет какого-то экспертного заключения или мнения, в том числе, главы государства. Этот процесс был озвучен в свете последних событий, но от озвучивания проблемы до её реализации пройдёт достаточно большое количество времени», – сказал депутат.
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Анастасия Чинкова