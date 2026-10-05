Лингвисты развенчали миф о безграмотности молодёжи
Лингвисты не согласны с мнением, что современная молодёжь стала значительно безграмотнее предыдущих поколений. Научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов отметил, что людям свойственно считать эталоном именно речь прошлого, хотя язык постоянно меняется вместе с образом жизни.
Главный редактор «Грамоты.ру» Ксения Киселёва обращала внимание на то, что современная речь стала быстрее. Поэтому в разговоре появляются сокращения вроде «щас» вместо «сейчас» и «грит» вместо «говорит». При этом 76% россиян считают грамотную устную и письменную речь важной для каждого человека, следует из опроса FAVES Communications.
Доцент Финансового университета Наталия Козьякова объяснила «Свободной прессе», что сленг, новые слова и непривычные конструкции не обязательно свидетельствуют о «порче» языка. Русский язык развивается вместе с обществом, а повышать грамотность, по её мнению, следует через образование и умение отличать строгую норму от распространённого употребления.
При этом историк и заслуженный учитель России Александр Снегуров указал на проблемы школьного обучения. По его словам, дети мало читают, реже слышат грамотную речь, а качество преподавания русского языка остаётся недостаточным. Однако считать, что грамотность молодёжи упала в разы, оснований нет: ошибки встречались и у людей прошлых поколений, в том числе в письмах образованных граждан, пишут argumenti.ru со ссылкой на источники.
Читайте также: