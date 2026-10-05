Лингвисты развенчали миф о безграмотности молодёжи

05 октября 2026, 15:03

Россиянам объяснили, почему язык постоянно меняется

Фото: istockphoto / Professor25

Лингвисты не согласны с мнением, что современная молодёжь стала значительно безграмотнее предыдущих поколений. Научный сотрудник Института русского языка РАН Владимир Пахомов отметил, что людям свойственно считать эталоном именно речь прошлого, хотя язык постоянно меняется вместе с образом жизни.