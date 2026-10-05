Минпросвещения объяснило, чему будут учить детей в детсадах

05 октября 2026, 12:58

Обучение останется частью развития и воспитания дошкольников

Фото: istockphoto / ChiccoDodiFC

Родителям не стоит опасаться, что после обновления стандартов в детских садах станет меньше обучения. Воспитание, развитие и получение знаний для дошкольников представляют собой единый процесс.