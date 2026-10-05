Минпросвещения объяснило, чему будут учить детей в детсадах
Родителям не стоит опасаться, что после обновления стандартов в детских садах станет меньше обучения. Воспитание, развитие и получение знаний для дошкольников представляют собой единый процесс.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил эксперт Минпросвещения РФ, кандидат психологических наук Александр Буянов. По его словам, искусственно разделить обучение, воспитание и развитие ребенка можно только на бумаге.
На практике все эти процессы происходят одновременно. При этом основным способом освоения знаний для дошкольников остается игра, поскольку именно игровая деятельность является ведущей в этом возрасте.
В пресс-службе Минпросвещения также подчеркнули, что в обновляемом ФГОС дошкольного образования обучающий компонент сохраняется, но будет встроен в более широкий контекст развития и воспитания. Подготовка к школе предполагает не только освоение базовых представлений о грамоте и счете, но и развитие речи и навыков общения.
В ведомстве отметили, что обучение должно проходить в естественных для дошкольников формах — через игру, творчество, чтение сказок, праздники и повседневное взаимодействие. При этом систематическое обучение чтению и письму относится уже к начальному общему образованию.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения обновляет ФГОС дошкольного образования. В новом стандарте планируется усилить воспитательную составляющую и уделить больше внимания отечественной культуре, литературе, традициям и нравственным ценностям.
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