Первый снег может выпасть в Новосибирске уже 7 октября

05 октября 2026, 14:06

В среду дождь в городе местами сменится мокрым снегом

Фото: istockphoto / Evgeniya Pavlova

Первый снег может выпасть в Новосибирске уже в среду, 7 октября. По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в этот день ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.