Первый снег может выпасть в Новосибирске уже 7 октября
Первый снег может выпасть в Новосибирске уже в среду, 7 октября. По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в этот день ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.
Om1 Новосибирск сообщили, что во вторник, 6 октября, в городе будет теплее: ночью +5…+7 градусов, днём +8…+10. Пройдёт небольшой дождь, а ветер усилится до 10–15 м/с, с порывами до 20 м/с.
В среду температура понизится до +2…+4 градусов ночью и +5…+7 днём. В Новосибирской области также ожидаются дождь и мокрый снег, местами возможно отложение мокрого снега.
В четверг, 8 октября, в Новосибирске снова потеплеет до +9…+11 градусов. Ночью будет +1…+3, преимущественно без осадков, днём возможен небольшой дождь. В районах области мокрый снег может сохраниться, а температура ночью местами опустится до -4 градусов.
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