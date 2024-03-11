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Лингвисты подмосковной Системы-112 приняли с начала года более 250 обращений

11 марта 2024, 10:53
Фото: РЦОВ 112

Фото: РЦОВ 112

Более 250 вызовов на иностранных языках поступило в Систему-112 Московской области с начала года, в среднем за неделю операторы-лингвисты принимают около 20 таких обращений, сообщает пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.

«112 является номером для вызова экстренных служб во многих странах, поэтому туристы при необходимости используют именно его. Как правило, звонящим нужна скорая помощь или полиция, при этом некоторые обращаются в службу спасения с бытовыми сложностями, например, при потере документов или сим-карты и даже для вызова такси», — отмечается в сообщении.
Операторы-лингвисты Системы-112 принимают вызов на иностранном языке и помогают звонящим общаться с представителями экстренных и прочих служб. Отмечается, что количество звонков на иностранном языке возрастает в летние и зимние месяцы.

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#112
#система 112
#московская область
#подмосковье
#иностранцы
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Энергетики подготовили к половодью в Подмосковье около 180 насосных станций
11 марта 2024, 11:51

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Почти 180 насосных станций и более 300 аварийных бригад подготовили в компании «Мособлэнерго» к периоду весеннего половодья в Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики региона.
«К половодью подготовлено 179 насосных станций, включая 69 мотопомп. К работам по ликвидации последствий паводка готовы приступить 303 аварийно-восстановительные бригады, в распоряжении которых есть 573 единицы специальной техники, в том числе 86 мобильных дизельных электростанций», — отмечается в сообщении.
Кроме того, весь персонал прошёл специальную подготовку к действиям в зоне подтоплений, которая включала не только способы ремонта и использования техники и различных специальных приспособлений, но и оказание помощи пострадавшим.

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#паводок
#мособлэнерго
#минэнерго мо
#московская область
#подмосковье
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В Красноармейске построили дом для более чем 620 переселенцев из аварийного жилья
11 марта 2024, 11:32

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Завершено строительство дома на Краснофлотской улице в Красноармейске с квартирами для жильцов из аварийного жилого фонда, новоселье вскоре смогут отпраздновать более 280 семей переселенцев, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
«В настоящее время возведение дома для переселенцев уже завершено, сейчас ведётся пуск и наладка оборудования и инженерных систем», — отмечается в сообщении.
Ключи от квартир в новостройке получит 281 семья переселенцев из 19 аварийных домов — это более 620 человек. В частности, расселены будут дома №№ 6, 7, 8, 11, 12, 19 по улице Лермонтова, дома №№ 7, 9, 13, 15 по улице Академика Янгеля, дома №№1а, 4 и 6 по улице Трудовой поселок, дома №№ 12, 21, 23, 25 по улице Свердлова, а также дом № 15 по улице Чкалова и дом № 37 по Дачной улице. Все эти дома были признаны аварийными до 2017 года.

Новый дом построен в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

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#пушкинский округ
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#ветхое жильё
#переселение
#новостройка
#министерство строительного комплекса мо
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В Московской области работают 30 проектов с искусственным интеллектом
11 марта 2024, 11:22

Фото: istockphoto / demaerre

Искусственный интеллект трансформирует основные сферы жизни в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.
Проекты с ИИ направлены на работу по восьми важнейшим направлениям.

«Сегодня новейшие технологии помогают поддерживать чистоту на улицах, отслеживать очереди на остановках и даже контролировать питание в школах и социальных учреждениях. Искусственный интеллект способен обрабатывать огромные объемы информации за короткие промежутки времени. Именно поэтому благодаря «дружбе» с нейросетями нам удается организовать работу так, чтобы люди занимались не рутинными задачами, а другими важными делами», – поделилась министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Стоит отметить, в регионе активно применяют ИИ-технологии в работе с камерами «Безопасный регион». Нейросеть помогает выявлять различные нарушения и передает информацию в соответствующие службы

Кроме этого, огромную роль в облегчении работы медицинских специалистов играет робот Светлана, которая заменяет около 300 операторов и ежедневно принимает порядка 25 тыс. звонков. Также благодаря искусственному интеллекту в Подмосковье проводится анализ снимка и делает заключение, которое врач использует в качестве дополнительного мнения и ставит диагноз.

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#подмосковье
#безопасный регион
#робот
#врач
#нарушения
#искусственный интеллект
#надежда куртяник
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В Красногорске проверили готовность округа к паводку
11 марта 2024, 11:19

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Готовность гидротехнических сооружений к пуску паводковых вод проверили в городском округе Красногорск, инспекцию провёл замглавы округа Александр Бутенко, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«У нас в округе установлено 31 гидротехническое сооружение. На сегодняшний день могу ответственно сказать, что у нас уровень воды в норме и поднятий никаких нет», — отметил Бутенко.
Он добавил, что осмотры гидротехнических сооружений проводятся регулярно два раза в год.

В проверке также приняли участие специалисты пожарно-спасательной службы, МЧС, сотрудники скорой помощи, представители прочих оперативных ведомств и коммунальных служб.

Отмечается, что режим паводковой опасности будет действовать до конца апреля. На случай эвакуации жителей из зон подтопления на лыжном стадионе «Зоркий» подготовлены пункты временного размещения.

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#красногорск
#паводок
#подготовка
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«Не перенапрягаться и быть осторожнее»: Гороскоп для всех знаков с 11 по 17 марта
11 марта 2024, 11:15

Фото: istock / amgun

На протяжении недели нужно обращать внимание на знаки, которые будет подсказывать сама судьба. Благоприятно быть осмотрительными, прислушиваться и присматриваться к происходящему.
Астролог Анна Лебеденко рассказала «Радио 1», что принесёт неделя с 11 по 17 марта всем знакам зодиака.

В любви наступает время проверки на прочность. Сохраняться только настоящие и значимые отношения, в которых есть искренние чувства и взаимность.

В деловой сфере спокойствие, таинственность и молчаливость будут помогать. Благоприятно глубокого анализировать документы и информацию. На этой недели удастся навести порядок и все мелочи довести до идеала.

В вопросах здоровья надо избегать перенапряжение, нельзя спешить и торопиться. Нужно проявить осторожность.

Особые рекомендации для каждого знака зодиака

Овен ощутит подъём жизненных сил. Он справится даже с самыми трудными задачами.

Тельца ожидает активная неделя. Он решит все дела, некоторые из них разрешаться сами собой.

Близнецы станут более влиятельными на этой неделе. Они будут довольны самореализацией.

Рака окружат заботой, дружелюбием и теплотой. Благоприятны покупки.

Львы будут очень проницательны. Они не упустят детали. Проявление лидерских качеств поспособствует успеху.

Дева найдёт взаимовыгодное решение в деловой сфере, и в личных взаимоотношениях. Её инициативу поддержат.

Весам надо обратить внимание на личную жизнь. Им поможет сентиментальность и доброта. Доверительное общение расположит к нему любимого человека.

Скорпиона ждут перемены. Целеустремленность поможет воплотить его идеи. Главное-прислушаться к своему сердцу.

У Стрельца усилится обаяние. Личные симпатии помогут в карьере. В любви его ожидает приятный сюрприз.

Козерог захочет перемен, но торопиться ему не стоит. Верное направление подскажет его внутреннее чутьё.

Водолею лишний раз лучше не рисковать и не совершать опрометчивые поступки. Внимательнее надо следить за питанием, нужно уменьшить порции не переедать.

У Рыб может появиться новое увлечение или хобби. Позитивные эмоции и хорошее настроение будут переполнять их.

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#отношения
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#эмоции
#гороскоп
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Ведущие мировые СМИ отозвали фото принцессы Уэльской из-за подозрений на ретушь
11 марта 2024, 10:48

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Ведущие мировые СМИ отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографии принцессы Уэльской Кейт Миддлтон в окружении трёх её детей из-за подозрений в том, что он мог быть отредактирован. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Отмечается, что зарубежные агентства, в том числе ведущие Reuters, AP, Getty и AFP, отозвали снимок, поскольку предполагается, что он мог быть подвергнут цифровым манипуляциям.

Так, пользователи сети обратили внимание на то, что часть фотографии, где запечатлено запястье принцессы Шарлотты и рукав её кофты, была обработана в графическом редакторе. Также в результате внесения изменений заметно исказился каблук её ботинка. Кроме того, на левой руке принцессы Уэльской отсутствовало кольцо.

Издание пишет, что исправление фотографии подогрело теории заговора касаемо реального местоположения Миддлтон. При этом во дворце отказались комментировать данную информацию.

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#великобритания
#пользователи
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«Настал момент»: Медведев призвал снимать кино о российских героях
Медведев призвал снимать российское кино о войне и героях
11 марта 2024, 10:46

Фото: сайт Кремля

Настало время начать снимать российское кино о войне и героях. Так считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По его словам, российское кино стало намного качественнее за последние 10-15 лет. Он положительно оценил режиссуру, сценарии и игру артистов. Однако, Медведев считает, что необходимо начинать снимать кино о войне.

При этом зампред Совбеза подчеркнул, что о войне «нельзя снимать примитивно, пошло, гламурно».
«Но снимать надо! Уже пора. Снимать про наших героев, возвеличивая их подвиги. Снимать документалку и игровое кино. Снимать, чтобы знали и помнили. Пора. Настал момент», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Ранее председатель ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России», член комиссии по вопросам патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодёжи Григорий Петушков заявил, что фильмах и сериалах, основанных на реальных событиях, необходима историческая справка.

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#подмосковье
#кино
#telegram
#искусственный интеллект
#юмор
#медведев
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В Красногорске стартует беспрецедентная программа модернизации теплоснабжения
11 марта 2024, 10:16

Фото: iStock/antos777

Масштабное обновление системы теплоснабжения проведут на территории городского округа Красногорск, работы начнутся весной текущего года. Об этом было заявлено в ходе заседания в правительстве Московской области, которое провёл вице-губернатор — министр энергетики региона Евгений Хромушин, сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.
«В настоящее время мы завершаем формирование масштабной программы модернизации теплоснабжения всей Московской области. (…) Уже этой весной приступим к реализации», — цитируются в сообщении слова Хромушина.
В частности, в Красногорском округе планируется реконструировать котельную №1 на улице Жуковского, которая снабжает теплом более 14 тысяч человек. Кроме того, вместо устаревшей котельной на Ткацкой Фабрики построят новую, на которую переведут снабжение более 2,5 тыс. потребителей. Новую котельную также планируется построить в посёлке Нахабино.

В программу также входит обновление тепловых сетей в Нахабине, Путилкове, селе Ильинское-Усово, красногорских микрорайонах Брусчатый Посёлок и Южный, а также на улице Вилора Трифонова.

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#жкх
#красногорск
#котельная
#евгений хромушин
#теплоснабжение
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В Подмосковье начали проводить первые весенние «Уроки цифры»
11 марта 2024, 10:10

Фото: istockphoto / Drazen Zigic

В Подмосковье стартовал первый весенний «Урок цифры». Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Новый «Урок цифры» будет проходить с 11 по 31 марта. В рамках мероприятий школьники смогут подробнее узнать о многообразие профессий в ИТ, которые связаны с тестированием программных продуктов.

«Урок включает обучающий видеоролик и интерактивный тренажер. В ходе увлекательной видеолекции учащиеся погружаются в разнообразный мир тестирования в информационных технологиях. С помощью тренажеров, предназначенных для начальной, средней и старшей школы, они познакомятся с разными видами тестирования, освоят важные навыки работы с цифровыми инструментами и закрепят полученные знания. Те, кто пройдет все тренажёры, получат доступ к секретной локации со специальной мини-игрой», — поделились в пресс-службе.

Стоит отметить, что ​первые занятие уже доступны на сайте проекта.

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