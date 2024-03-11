Лингвисты подмосковной Системы-112 приняли с начала года более 250 обращений

Фото: РЦОВ 112
Более 250 вызовов на иностранных языках поступило в Систему-112 Московской области с начала года, в среднем за неделю операторы-лингвисты принимают около 20 таких обращений, сообщает пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов РЦОВ 112.
«112 является номером для вызова экстренных служб во многих странах, поэтому туристы при необходимости используют именно его. Как правило, звонящим нужна скорая помощь или полиция, при этом некоторые обращаются в службу спасения с бытовыми сложностями, например, при потере документов или сим-карты и даже для вызова такси», — отмечается в сообщении.Операторы-лингвисты Системы-112 принимают вызов на иностранном языке и помогают звонящим общаться с представителями экстренных и прочих служб. Отмечается, что количество звонков на иностранном языке возрастает в летние и зимние месяцы.
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Лев Каштанов