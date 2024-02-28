Операторы подмосковной Системы-112 с начала года приняли более 2 млн обращений

Фото: РЦОВ 112
Более двух миллионов обращений приняли и обработали операторы Системы-112 Московской области за неполные два месяца с начала 2024 года, большинство вызовов адресовались скорой помощи, сообщает пресс-служба Центра по приёму и обработке вызовов (РЦОВ) 112.
«Чаще всего в экстренную службу обращались, чтобы вызвать скорую помощь, полицию и службу газа. При этом более 230 тысяч вызовов с начала года были справочными, они касались работы скорой, ЖКХ ГИБДД, и прочего», — отмечается в сообщении.Самым востребованным способом обращения стал телефонный звонок: по телефону в Систему-112 обратились 1,9 млн раз, включая бессимочные вызовы. Смс-сообщений с начала года было отправлено около двух тысяч, а через оборудование «Эра-ГЛОНАСС» за помощью обратились свыше полутора тысяч человек.
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Лев Каштанов