Подмосковная Система-112 приняла более 85 млн вызовов

Фото: РЦОВ 112
Более 85 миллионов вызовов поступило в подмосковную единую службу спасения — Систему-112 — с момента её образования летом 2015 года, сообщает пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов (РЦОВ) 112.
«Первоначально за сутки поступило около 20 тысяч вызовов, сейчас это число в среднем составляет 35 тысяч. Ежедневно вызовы принимают около 370 операторов», — отмечается в сообщении.Около трети всех обращений касаются вызова экстренных служб, при этом самой востребованной из них является скорая медицинская помощь. С начала работы номера «112» скорую помощь по нему вызывали более 22 млн раз. На втором месте по числу вызовов полиция и ГИБДД — помощь этих служб понадобилась более 7 млн раз. Замыкают топ-3 пожарные, которых вызывали около одного миллиона раз.
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Лев Каштанов