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Подмосковная Система-112 приняла более 85 млн вызовов

26 февраля 2024, 11:24
Фото: РЦОВ 112

Фото: РЦОВ 112

Более 85 миллионов вызовов поступило в подмосковную единую службу спасения — Систему-112 — с момента её образования летом 2015 года, сообщает пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов (РЦОВ) 112.
«Первоначально за сутки поступило около 20 тысяч вызовов, сейчас это число в среднем составляет 35 тысяч. Ежедневно вызовы принимают около 370 операторов», — отмечается в сообщении.
Около трети всех обращений касаются вызова экстренных служб, при этом самой востребованной из них является скорая медицинская помощь. С начала работы номера «112» скорую помощь по нему вызывали более 22 млн раз. На втором месте по числу вызовов полиция и ГИБДД — помощь этих служб понадобилась более 7 млн раз. Замыкают топ-3 пожарные, которых вызывали около одного миллиона раз.


Связаться со службой «112» можно по телефону, через СМС, через мобильное приложение «112 МО», а также при помощи оборудования государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС».

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#112
#система 112
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#московская область
#подмосковье
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Умер артист из «Страны глухих» и «Каменской»
Артист из «Страны глухих» и «Каменской» Павел Поймалов умер в возрасте 57 лет
26 февраля 2024, 11:44

Фото: iStock/trofimich

Актера Павел Поймалов умер в возрасте 57 лет, сообщили на сайте Московского ТЮЗа.
«Артист Павел Поймалов скончался», — гласит сообщение, в котором также отмечается, что дата прощания будет объявлена позднее.
Павел Поймалов родился в 1966 году в городе Кизляре. Он окончил Горьковское театральное училище и режиссерский факультет ГИТИСа. В 1992 году он присоединился к труппе Московского ТЮЗа.

Актер сыграл в фильме «Страна глухих» режиссера Валерия Тодоровского, а также в сериалах «Каменская», «Дальнобойщики — 2», «Гражданин начальник» и других.

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#артист
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В двух округах Подмосковья проверили готовность объектов ЖКХ к паводкам
26 февраля 2024, 11:39

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к весенним паводкам проверили в городских округах Серебряные Пруды и Руза, работы провели сотрудники подмосковной аварийно-восстановительной службы «МОС АВС», сообщает пресс-служба МинЖКХ Московской области.
«Специалисты проверили водозаборный узел (ВЗУ) дома отдыха «Лужки» в Рузском округе, а также канализационно-насосную станцию (КНС) №1 города Руза. Кроме того, были проверены котельная, водозаборный узел и КНС в округе Серебряные Пруды», — говорится в сообщении.
Проверка показала, что все объекты находятся в исправном состоянии, снег по периметру зданий расчищен, водоотводы в санитарных зонах работают. Прочие противопаводковые мероприятия также проведены.

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ВСУ за сутки 60 раз обстреляли территорию Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли шесть районов Белгородской области 60 раз за сутки
26 февраля 2024, 11:38

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли шесть районов региона 60 раз за прошедшие сутки.
При этом он отметил, что пострадавших нет.

По словам губернатора, 25 февраля украинские военные атаковали пять приграничных районов, выпустив 48 снарядов, в том числе шесть взрывных устройств с дронов. Также были проведены атаки с использованием 11 дронов. Еще один беспилотник сбили в Яковлевском округе, который не граничит с Украиной.

Сводки показывают, что за последнюю неделю общее количество обстрелов снизилось примерно на 7% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время использование беспилотников увеличилось с 18% до 21% от общего числа атак.

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#беспилотник
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Власти направят 12 миллиардов рублей на модернизацию ЖКХ инфраструктуры
Мишустин: кабмин направит 12 миллиардов рублей регионам на модернизацию ЖКХ
26 февраля 2024, 11:33

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

Глава правительства РФ Михаил Мишустин объявил о выделении 12 миллиардов рублей регионам на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры.
На совещании с вице-премьерами он отметил, что эти средства будут направлены в рамках профильного федерального проекта.

Планируется использовать их для обновления инженерных сетей, ремонта котельных и очистных сооружений, с целью уменьшения аварийности и обеспечения жителей качественными коммунальными услугами.

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Отец перебежчика Кузьминова оценил поступок сына
Отец летчика-перебежчика Кузьминова сравнил сына с Иудой
26 февраля 2024, 10:33

Отцу летчика-дезертира Максима Кузьминова больше жаль погибший экипаж Ми-8, убитый силами ВСУ, чем своего сына, передает RT его слова.
«Он себя продал, как Иуда», — прокомментировал мужчина.
Он также отметил, что его сын «предал Родину, Отчизну и близких, обменяв их на мелочь».

СМИ 19 февраля сообщили о обнаружении в муниципалитете Вильяхойоса в Испании тела, предположительно, принадлежащего Кузьминову. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил его смерть.

Позднее полиция Испании также сообщила газете New York Times о смерти Кузьминова. Пресс-служба гражданской гвардии Испании сказала, что расследование обстоятельств смерти засекречено, и о деталях будет сообщено властями другой страны.

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В России проходит конкурс по молодёжному предпринимательству «Создай НАШЕ»
26 февраля 2024, 10:25

Фото: сайт МСП.РФ

В России проводится федеральный конкурс по молодёжному предпринимательству «Создай НАШЕ». Его учредителями и организаторами выступают АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» и АО «Корпорация «МСП».
Основная цель конкурса — развитие молодёжного предпринимательства в стране и оказание поддержки молодым людям в продвижении собственного бизнеса. Участниками конкурса могут быть граждане РФ в возрасте от 14 до 28 лет включительно. Допускаются к борьбе за финал как действующие бизнесмены, так и те, у кого пока нет зарегистрированного собственного дела.

В ходе конкурсного отбора будут выбраны 30 победителей, которые станут обладателями гранта в размере одного миллиона рублей, который они смогут направить на развитие своего предпринимательского проекта. Помимо финансовой помощи, они получат возможность бесплатно принять участие в акселерационной программе АО «Корпорация «МСП», информационную поддержку в СМИ и социальных сетях, помощь в получении мер государственной поддержки, а также при поиске новых инвесторов для своего бизнеса.

Конкурс будет проходить на цифровой платформе МСП.РФ. Приём заявок осуществляется до 10 марта 2024 года. Подать заявку на участие можно на сайте конкурса после авторизации по адресу: https://xn--l1agf.xn--p1ai/services/sozdaj-nashe/promo. Там же содержится полная информация о нём и условия участия.

Контактное лицо от АО «Корпорация «МСП» — ведущий методолог управления по маркетингу и взаимодействию со СМИ Иванова Дарья Михайловна. Электронная почта: divanova@corpmsp.ru; телефон: 8(800) 100-1100.

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В Подмосковье оптимизировали земельные онлайн-услуги
26 февраля 2024, 10:24

Фото: iStock/Thapana Onphalai

Семь земельных услуг, предоставляемых на подмосковном госпортале, сделали удобнее благодаря новой опции — автоматической проверке участков на пересечение с зонами ограничений и оборотоспособность, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Мы не только переводим услуги в «цифру», но и оптимизируем их. В интерактивных формах заявлений на семь земельных услуг появился «умный» сервис. Это позволит пользователю составить представление о земельном участке и определиться с дальнейшими действиями», — прокомментировала нововведение глава министерства Надежда Куртяник.
«Умный» сервис по проверке земельных участков активизируется при заполнении заявлений на следующие услуги: «Перераспределение земель», «Предоставление земельных участков в собственность бесплатно», «Установление сервитута», а также при заявках на предоставление земельных участков на торгах, в безвозмездное пользование, в бессрочное пользование и заявках на разрешение размещать на участках различные объекты.

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#подмосковье
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Мизулина объяснила, может ли Моргенштерн* вернуться в Россию
Мизулина: для Моргенштерна* нет ограничений на возвращение в Россию
26 февраля 2024, 10:19

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что для возвращения рэпера Моргенштерна* в Россию нет никаких препятствий.
Об этом она заявила на встрече с учащимися в Тюмени, видеозапись с которой опубликовала в своем Telegram-канале.

«Этот артист был признан иностранным агентом на нашей территории, и я считаю важным об этом упомянуть. Однако для таких лиц нет запрета на въезд в Россию. Отсутствие его приезда, вероятно, обусловлено его личным выбором», — отметила Мизулина.
Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов в мае 2022 года. Впоследствии он обжаловал это решение, но суд поддержал позицию ведомства. Российские суды вынесли штрафы рэперу за неуказание своего статуса иностранного агента в интернет-публикациях, а также за несоблюдение требования предоставления декларации о доходах и расходах в Минюст. Несоблюдение законодательства о деятельности иностранных агентов может повлечь за собой уголовную ответственность для Моргенштерна*.

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*Признан иноагентом на территории РФ.
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#рф
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Под Петербургом трехлетний мальчик попал в реанимацию, выпив глазные капли
В Ленобласти медики спасают ребёнка, который выпил бабушкины капли для глаз
26 февраля 2024, 10:14

Фото: istock / Marija Stepanovic

В Ленобласти трёхлетнего мальчика госпитализировали с острым пероральным отравлением неизвестным веществом депримирующего действия. Медики пытаются спасти его жизнь. Об этом информирует Телеграм-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, инцидент произошел в поселке Лебяжье. Малыш выпил бабушкины капли для глаз, который были оставлены в доступности.

В медучреждение ребенок поступил в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что из бассейна в Самарской области госпитализировали пятерых детей с отправлением хлором. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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