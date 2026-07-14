Лингвисты в Институте Пушкина раскрыли глагол с рекордным числом значений
В русском языке абсолютным рекордсменом по многозначности признали глагол «идти». В одном из профильных словарей зафиксировали сразу 56 его смысловых вариантов, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.
Специалист пояснила, что спектр употребления этого глагола охватывает самые разные сферы. В частности, от обозначения физического перемещения человека («девочка идет по улице») и движения транспорта («поезд идет на Москву») до описания природных процессов («идет дождь») и распространения запахов, звуков или света («из кухни идет запах пирогов»).
Кроме того, «идти» активно используется для передачи течения времени («годы идут»), развития событий («дела идут хорошо»), а также выражает идею соответствия («это платье тебе идет») или целенаправленного движения («идти к цели»). При этом Ольховская подчеркнула, что назвать точное количество значений, закрепленных за словом, непросто — оно варьируется в зависимости от словаря.
Так, в Большом универсальном словаре русского языка под редакцией Валерия Морковкина насчитывается 56 значений. В Большом академическом словаре выделяется 27 номерных значений и 36 оттенков, а в Большом толковом словаре под редакцией Сергея Кузнецова — 30 номерных значений и 11 оттенков, заключила эксперт.
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