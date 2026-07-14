Лингвисты в Институте Пушкина раскрыли глагол с рекордным числом значений

14 июля 2026, 20:36

Глагол «идти» имеет рекордное количество значений в русском языке

Фото: istockphoto/Synthetic-Exposition

В русском языке абсолютным рекордсменом по многозначности признали глагол «идти». В одном из профильных словарей зафиксировали сразу 56 его смысловых вариантов, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская.