«Знаю несколько ругательств»: Будет ли канадский нападающий «Лады» учить русский язык

12 февраля 2026, 13:33

Савчук: изучение русского языка займет у меня много времени

Фото: istockphoto/vchal

Канадский форвард «Лады» Райли Савчук рассказал, как проходит его адаптация в России, и поделился планами по изучению русского языка.





По словам хоккеиста, до переезда он не представлял, чего ожидать, но на месте был приятно удивлённым. В РФ, как отметил Савчук, оказалось значительно безопаснее, чем он думал. При этом спортсмен признался, что русский язык показался ему проще финского.





«Я знаю базовые слова и несколько ругательств. Так или иначе, изучение языка займёт у меня много времени», — цитирует собеседника Metaratings.ru.