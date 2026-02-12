«Знаю несколько ругательств»: Будет ли канадский нападающий «Лады» учить русский язык
Савчук: изучение русского языка займет у меня много времени
Канадский форвард «Лады» Райли Савчук рассказал, как проходит его адаптация в России, и поделился планами по изучению русского языка.
По словам хоккеиста, до переезда он не представлял, чего ожидать, но на месте был приятно удивлённым. В РФ, как отметил Савчук, оказалось значительно безопаснее, чем он думал. При этом спортсмен признался, что русский язык показался ему проще финского.
«Я знаю базовые слова и несколько ругательств. Так или иначе, изучение языка займёт у меня много времени», — цитирует собеседника Metaratings.ru.
Савчук пополнил состав «Лады» перед сезоном‑2025/26, ранее выступал за финский «КооКоо». В нынешнем сезоне FONBET КХЛ он набрал 37 (18+19) очков в 55 матчах за тольяттинский клуб.