В школах Северной Кореи русский язык стал обязательным с четвёртого класса
Русский язык официально включён в обязательную школьную программу КНДР с 4-го класса. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Здание нового русскоязычного центра уже строится на базе одного из университетов. Северная Корея традиционно уделяет внимание изучению русского — он входит в тройку самых востребованных иностранных языков в стране, его осваивают около 600 человек.
Интерес к корейскому языку растёт и в России. По информации образовательных ведомств, более трех тысяч российских школьников выбирают корейский как дополнительный предмет.
Читайте также: