Линзы вместо очков: врач объяснил, с какого возраста детям разрешают контактную коррекцию
Детям можно начинать пользоваться контактными линзами примерно с 8–10 лет, однако в некоторых случаях врачи могут назначить их и раньше — при наличии медицинских показаний и только под строгим контролем взрослых.
Об этом рассказал NEWS.ru детский офтальмолог, доктор медицинских наук Игорь Азнаурян. По словам специалиста, большинство детей к этому возрасту уже способны соблюдать правила ухода и безопасного использования линз.
При этом при прогрессирующей близорукости (миопии) врачи часто сначала выбирают другие методы коррекции и лечения. Как отметил офтальмолог, в таких случаях важно учитывать состояние глаз и способность ребёнка адаптироваться к зрительным нагрузкам.
Для детей наиболее подходящим вариантом считаются однодневные линзы — они не требуют хранения и дополнительного ухода, что снижает риск осложнений. Однако полностью отказываться от очков специалисты не рекомендуют: контактную коррекцию лучше сочетать с очками.
Также врач напомнил, что линзы нельзя использовать во время простуды, воспалительных процессов или заболеваний глаз, так как это может повысить риск неприятных последствий.
Читайте также: