Линзы вместо очков: врач объяснил, с какого возраста детям разрешают контактную коррекцию

22 июня 2026, 22:32

Офтальмолог назвал возраст, когда детям можно начинать носить линзы

Фото: Istock / SbytovaMN

Детям можно начинать пользоваться контактными линзами примерно с 8–10 лет, однако в некоторых случаях врачи могут назначить их и раньше — при наличии медицинских показаний и только под строгим контролем взрослых.