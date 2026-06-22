Вор украл 34 телефона у гостей фестиваля и спрятал их в штанах
В испанском городе Оспиталитет полиция арестовала вора, укравшего 34 мобильных телефона во время фестиваля Sonar. Об этом информирует Barcelona Press.
Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что в ночь на воскресенье, 21 июня, на фестивале поступило множество жалоб от посетителей о пропаже мобильных телефонов возле главной сцены. Злоумышленника удалось оперативно задержать.
Согласно информации источника, при обыске у вора обнаружили 34 украденных телефона, спрятанных в штанах. Часть гаджетов уже вернули законным владельцам. Организаторы пообещали усилить меры безопасности на мероприятиях и сотрудничать с правоохранительными органами для предотвращения подобных случаев в будущем.
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