Стало известно, какая ответственность ждет водителей за стертый номер
За эксплуатацию автомобиля с нечитаемыми государственными регистрационными знаками водителю грозит штраф в размере 500 рублей. Ответственность установлена статьей 12.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Об этом «Татар-информу» сообщил руководитель рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.
Наказание за управление автомобилем с номерами, которые невозможно идентифицировать, зависит от обстоятельств. За нечитаемые номера могут выписать предупреждение или штраф в размере 500 рублей. Если же с номера намеренно удалена одна буква или цифра, водителя могут оштрафовать на 5 тысяч рублей или лишить прав на срок от одного до трех месяцев, пояснил автоюрист.
Шкуматов уточнил, что номерной знак считается нечитаемым, если с расстояния в 20 метров невозможно распознать хотя бы один символ — букву или цифру.
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