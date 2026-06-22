Шлагбаум во дворе — только по правилам: в Казани объяснили, как установить его законно

22 июня 2026, 20:45

Мэрия Казани рассказала о требованиях к дворовым шлагбаумам

Фото: Istock / Ratchat

В Казани разъяснили правила установки шлагбаумов на придомовых территориях. Ограничить въезд во двор можно только после решения общего собрания собственников и согласования с Управлением архитектуры и градостроительства (УАиГ). Об этом сообщает «Татар-информ».