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Шлагбаум во дворе — только по правилам: в Казани объяснили, как установить его законно

Мэрия Казани рассказала о требованиях к дворовым шлагбаумам
Фото: Istock / Ratchat

В Казани разъяснили правила установки шлагбаумов на придомовых территориях. Ограничить въезд во двор можно только после решения общего собрания собственников и согласования с Управлением архитектуры и градостроительства (УАиГ). Об этом сообщает «Татар-информ».



Самовольная установка таких конструкций считается незаконной. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани, жители должны подготовить эскизное предложение по благоустройству территории и направить его в УАиГ. Документ должен соответствовать действующим нормам и требованиям законодательства.

Все расходы на подготовку проекта, изготовление эскиза и покупку оборудования собственники берут на себя. При этом даже наличие решения жильцов не гарантирует одобрение — специалисты могут отказать в установке шлагбаума.

В мэрии рекомендуют заранее обратиться в Управление архитектуры и градостроительства и предоставить схему предполагаемого размещения конструкции. При рассмотрении заявки учитываются требования пожарной безопасности, градостроительные нормы, наличие рядом социальных объектов, возможность проезда спецтехники и другие важные условия.

Софья Метелева

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