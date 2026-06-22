Шлагбаум во дворе — только по правилам: в Казани объяснили, как установить его законно
В Казани разъяснили правила установки шлагбаумов на придомовых территориях. Ограничить въезд во двор можно только после решения общего собрания собственников и согласования с Управлением архитектуры и градостроительства (УАиГ). Об этом сообщает «Татар-информ».
Самовольная установка таких конструкций считается незаконной. Как сообщили в Комитете внешнего благоустройства исполкома Казани, жители должны подготовить эскизное предложение по благоустройству территории и направить его в УАиГ. Документ должен соответствовать действующим нормам и требованиям законодательства.
Все расходы на подготовку проекта, изготовление эскиза и покупку оборудования собственники берут на себя. При этом даже наличие решения жильцов не гарантирует одобрение — специалисты могут отказать в установке шлагбаума.
В мэрии рекомендуют заранее обратиться в Управление архитектуры и градостроительства и предоставить схему предполагаемого размещения конструкции. При рассмотрении заявки учитываются требования пожарной безопасности, градостроительные нормы, наличие рядом социальных объектов, возможность проезда спецтехники и другие важные условия.
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