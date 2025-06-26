Липецкие травматологи пришили срезанные профлистом пальцы 13-летнему подростку
Оторванные пальцы пришили 13-летнему мальчику врачи-травматологи в Липецке. Об этом сообщается в телеграм-канале министра здравоохранения региона Анны Марковой.
Школьник получил травму, когда перелезал через забор и зацепился рукой за профлист. Пальцы левой руки повисли в воздухе, были повреждены сухожилия сгибателей четырех пальцев. Пострадавшего с рвано-скальпированной раной доставили в областную больницу.
«Кровотечение было остановлено, все сухожилия были восстановлены, выполнена пластика кожи, пальцы кисти удалось сохранить», – написала глава областного минздрава.По ее словам, подросток идет на поправку, пальцы начали двигаться. Ему предстоит курс реабилитационной терапии.