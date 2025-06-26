Детская коляска упала на пути в метро Петербурга
Детская коляска упала на рельсы в метро Петербурга. Об этом сообщает издание «Фонтанка».
Инцидент произошел на путях в сторону Шушар на станции «Звенигородская». По словам очевидцев, в момент падения коляска была без ребенка. На кадрах с места происшествия видно, как, предположительно, один из сотрудников спускается на рельсы и пытается дотянуться до упавшей вещи.
Пассажиры рассказали, что ситуация сказалась на движении поездов по «фиолетовой» ветке: некоторые из них приостановились в тоннелях. Вскоре составы возобновили движение.
Перед этим сообщалось, что в Московской области около станции Хотьково шестилетняя девочка попала под электричку из-за пьяной матери.
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