Врачи МОНИКИ спасли жизнь молодой матери

26 июня 2025, 14:08

оригинал Фото: Министерство здравоохранения Московской области

В кардиохирургическое отделение Московского областного НИИ клинического института имени М.Ф. Владимирского (МОНИКИ) поступила пациентка, перенесшая кесарево сечение всего несколько дней назад. После выписки из роддома женщина почувствовала резкие жгучие боли за грудиной и была срочно доставлена в реанимацию областной больницы, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.





Обследование выявило расслаивание аорты первого типа — крайне опасное состояние, требующее немедленного хирургического вмешательства.



Как пояснил заведующий кардиохирургическим отделением Дмитрий Зыбин, причиной расслоения могло стать резкое колебание артериального давления. Прямой связи с родами специалисты не выявили.





«Однако, вероятно, причиной расслоения могло стать резкое изменение артериального давления у пациентки. Когда ее доставили к нам, мы в тот же день провели операцию, в ходе которой был заменен пораженный участок аорты. Операция прошла успешно, и пациентка перенесла ее хорошо», — отметил он.

Через три дня пациентку перевели из реанимации в кардиохирургическое отделение для дальнейшего восстановления.

В итоге пациентка была выписана в хорошем состоянии и смогла вернуться к своему новорожденному ребенку. Сейчас и мама, и малыш чувствуют себя хорошо.