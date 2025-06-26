Еще один несчастный случай со взрывом вейпа произошел в Москве
В Москве произошел еще один нечастный случай со взрывом неисправного вейпа. Пострадавшую доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы имени Иноземцева. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.
По данным ведомства, устройство взорвалось во время курения, после чего на женщине загорелась одежда. Пациентке поставили диагноз: ожог лица, глаз, шеи, передней грудной стенки, правой кисти и тела. Врачи оказывают ей необходимую медицинскую помощь.
Напомним, аналогичная ситуация произошла сегодня в музее-заповеднике «Коломенское» неподалеку от дворца царя Алексея Михайловича. Электронная сигарета взорвалась в руках мужчины.
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