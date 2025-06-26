Еще один несчастный случай со взрывом вейпа произошел в Москве

26 июня 2025, 19:20

В Москве женщина получила ожоги лица и тела после взрыва вейпа

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Москве произошел еще один нечастный случай со взрывом неисправного вейпа. Пострадавшую доставили в ожоговое отделение городской клинической больницы имени Иноземцева. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.