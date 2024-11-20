Липецкий губернатор заявил о неприязни к мигрантам

Игорь Артамонов (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов выразил негативное отношение как к легальным, так и к нелегальным мигрантам. Об этом сообщает Telegram-канал «Площадь».
По словам главы региона, есть заметная разница между легальными мигрантами и теми, кто находится в стране нелегально. Артамонов отметил, что в целом ни те, ни другие не вызывают у него одобрения.
Губернатор добавил, что привлечение мигрантов становится необходимостью для развития Липецкой области, поскольку регион, согласно его мнению, испытывает острую потребность в иностранных рабочих.
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