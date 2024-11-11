В Госдуме предложили сдавать жилье мигрантам лишь по договору и на срок до года

Леонид Слуцкий (фото: kremlin.ru)
ЛДПР направила правительству России несколько законопроектов, предлагающих сдавать жилье мигрантам только лишь по договору с максимальным сроком аренды в один год. Об этом сообщил лидер партии Леонид Слуцкий в своем телеграм-канале. По его словам, это поможет избежать проблемы субаренды квартиры иностранцами для родственников, друзей и земляков.
«От фракции ЛДПР направили в правительство пакет законопроектов, которые обяжут предоставлять жильё мигрантам только по договору и ограничат максимальный срок аренды одним годом. Никакой субаренды многочисленным родственникам, друзьям и землякам. Нарушил — штраф! Не платишь собственнику — расторжение договора и выселение», — написал он.Слуцкий пояснил, что партия получает большое количество жалоб на снимающих жилье мигрантов, а также подчеркнул, что «только в Москве в эконом-сегменте мигранты забирают 85% жилья».
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал закон, подразумевающий ужесточение наказания за организацию незаконной миграции. Изменения коснутся статей об организации незаконной миграции, а также фиктивной регистрации и постановки на учет иностранцев и лиц без гражданства. С момента подписания закона организация незаконной миграции, совершенная группой лиц или для тяжких преступлений, будет считаться особо тяжким преступлением.
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