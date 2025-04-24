Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан у Руслана Белого*

Дмитрий Романов (Фото: Инстаграм** @romahadima)
Комик Дмитрий Романов, лишенный российского гражданства, оказался прописан в квартире своего коллеги Руслана Белого*. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Белый* помогал Романову получить российский паспорт в 2010-х годах. Кроме Романова, в квартире комика прописана жена Ольга, бабушка Раиса и родственница Оксана.
В 2023 году Руслан Белый* вместе с супругой переехал в Испанию. Романов покинул Россию еще в 2022 году, но из жилья не выписался. В его собственности также находится недвижимость в Одессе.
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*Признан в РФ иностранным агентом
**Запрещен в РФ
В 2023 году Руслан Белый* вместе с супругой переехал в Испанию. Романов покинул Россию еще в 2022 году, но из жилья не выписался. В его собственности также находится недвижимость в Одессе.
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*Признан в РФ иностранным агентом
**Запрещен в РФ
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