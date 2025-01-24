Стендап-комика Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии

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Стендап-комика Вячеслава Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии. Его фамилия появилась в обновлённом списке организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности, представленном на сайте белорусского МВД.