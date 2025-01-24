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Стендап-комика Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии

Слава Комиссаренко (фото: соцсети)

Слава Комиссаренко (фото: соцсети)

Стендап-комика Вячеслава Комиссаренко признали экстремистом в Белоруссии. Его фамилия появилась в обновлённом списке организаций и лиц, причастных к экстремистской деятельности, представленном на сайте белорусского МВД.
Напомним, что 30 декабря 2024 гола Минский городской суд признал артиста виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко, за что его приговорили к шести годам лишения свободы.

Помимо этого он признан виновным ещё по двум статьям за умышленные действия, направленные на возбуждение социальной вражды, и клевета в отношении Лукашенко, содержащаяся в публичном выступлении и в информации, размещённой в интернете.



Заочное производство в отношении Комиссаренко Следственный комитет Белоруссии начал 15 августа 2024 года.

В настоящее время комик проживает в Европе.

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