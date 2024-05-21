Лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней

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МВД России выступило с инициативой, которая предусматривает возможность оставаться на территории страны от 15 до 90 дней тем лицам, кто прежде лишился гражданства РФ.
Документ оказался в распоряжении издания «Известия».
По имеющейся информации, соответствующий законопроект уже получил одобрение от кабинета министров.
Одновременно с этим, документ предусматривает упрощенный порядок получения вида на жительство тех, чьи родственники постоянно проживают в пределах бывших территорий Российской империи или СССР. В предложенном законопроекте также содержится пункт о сохранении привилегий для цененых специалистов. Такая категория граждан сможет оформлять ВНЖ без получения разрешения на временное проживание.
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По имеющейся информации, соответствующий законопроект уже получил одобрение от кабинета министров.
Одновременно с этим, документ предусматривает упрощенный порядок получения вида на жительство тех, чьи родственники постоянно проживают в пределах бывших территорий Российской империи или СССР. В предложенном законопроекте также содержится пункт о сохранении привилегий для цененых специалистов. Такая категория граждан сможет оформлять ВНЖ без получения разрешения на временное проживание.
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Анастасия Хохлова