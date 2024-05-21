Лишенным гражданства России позволят оставаться в стране до 90 дней

Похороны президента Ирана Эбрахима Раиси, который погиб в авиакатастрофе, пройдут в его родном городе Мешхеде на северо-востоке страны. Об этом сообщил вице-президент республики Мохсен Мансури, являющийся главой комитета по организации похорон погибших при крушении президентского вертолета.