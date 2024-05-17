В Подмосковье обсудили способы интеграции трудовых мигрантов в российское общество

Фото: МИСК МО
Вопросы поддержания добрососедских отношений между проживающими в Подмосковье представителями разных национальностей и укрепления российских духовно-нравственных ценностей обсудили на региональном круглом столе в Сергиевом Посаде, сообщает пресс-служба министерства информации и социальных коммуникаций Московской области.
В рамках круглого стола был поднят вопрос об интеграции в российское общество трудовых мигрантов.
Кроме того, собравшиеся отметили важность работы по информированию мигрантов о законодательстве России и мероприятий по профилактике экстремизма.
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«Участники круглого стола обсудили, что к различным культурным и просветительским межнациональным и межрелигиозным мероприятиям, проходящим в Московской области, необходимо привлекать и иностранных граждан, которые живут в Подмосковье, чтобы они познакомились с российскими нравственными ценностями, обычаями и культурой», — говорится в сообщении.
Кроме того, собравшиеся отметили важность работы по информированию мигрантов о законодательстве России и мероприятий по профилактике экстремизма.
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Лев Каштанов