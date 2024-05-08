Мигрантов из Узбекистана предупредили об изменениях въезда в Казахстан из-за России

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Гражданам Узбекистана, которые планируют поехать в Казахстан, необходимо убедиться в том, что они не имеют препятствий для въезда не только в республику, но и в Россию. Об этом говорится в сообщении узбекского МИД.
«В соответствии с российско-казахстанскими двусторонними соглашениями о взаимном признании и исполнении решений по административным и уголовным делам, казахстанскими компетентными органами проводится проверка на предмет наличия нарушений миграционного и иного законодательства РФ либо неоплаченных штрафов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в случае выявления казахстанскими властями у гражданина Узбекистана каких-либо нарушений во время пребывания в России, в том числе неоплаченного штрафа, его могут не впустить в страну или не выпустить из неё.
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