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В Петербурге задержали группу лиц, легализовавшую мигрантов

16 мая 2024, 14:59
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

В Санкт-Петербурге полиция выявила и задержала группу лиц, которые незаконно легализовали порядка семи тысяч мигрантов. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно сообщению, в преступную группу входили как россияне, так и иностранцы. Пятерым из них удалось скрыться за границей. Их объявят в международный розыск. Предполагается, что преступники создали три юрлица, через которые они помогали мигрантам зарегистрироваться или получить патент на работу.

«Стоимость услуг подозреваемых варьировалась от 27 до 35 тыс. рублей с человека, а годовой доход организованной группы составил десятки миллионов рублей. Средний ключевой заработок только одного участника группы мог доходить до 1 млн рублей в месяц», — рассказала Волк.



При этом она уточнила, что в основном документы были поддельными. Для них использовались поддельные бланки. Они взламывали аккаунты на «Госуслугах» и регистрировали своих клиентов в жилье посторонних людей. Таким образом они помогли порядка семи тысячам человек.

По данному факту возбуждено два уголовных дела.

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Самолет из Уфы пришлось экстренно посадить в другом городе из-за неисправности
Самолет Санкт-Петербург — Уфа совершил вынужденную посадку в Кирове
16 мая 2024, 15:30

Фото: iStock/Jag_cz

Самолет, летевший из Санкт-Петербурга в Уфу, пришлось экстренно посадки в Кирове. Об инциденте сообщается в телеграм-канале правительства Кировской области.
По имеющейся информации, капитан воздушного судна запросил экстренную посадку после того, как в грузовом отсеке самолёта сработал датчик пожара. Воздушное судно пришлось посадить через полтора часа после того, как самолёт взлетел.

После благополучной посадки пассажиров доставят в Уфу на резервном воздушном судне из аэропорта Шереметьево. В результате происшествия никто не пострадал. Аэропорты обоих направлений работают в штатном режиме.

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Генпрокуратура России подала в суд на Ходорковского* и Лебедева
16 мая 2024, 15:20

Фото: iStock/Zolnierek

В суд Москвы поступил иск ГП РФ в отношении Ходорковского*, Лебедева и «Сибирской лизинговой компании», сообщает РБК.
По данным издания, зарегистрирован иск Генпрокуратуры России к основателю ЮКОСа Михаилу Ходорковскому*, экс-начальнику МЕНАТЕПа Платону Лебедеву и ООО «Сибирская лизинговая компания». Об этом следует из данных в картотеке дел.

Суть претензий ГП РФ не уточняет. Беседа по делу назначена на 27 мая.

Ранее сообщалось, что Ходорковский* и Лебедев были фигурантами дела ЮКОСа. Их обвинили в похищении акций, нефти и уклонении от уплаты налогов. Они находились в правлении нефтяной компании, а в 2005 году получили по девять лет тюрьмы.

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*внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов
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Военкор Манье раскрыл, кому могло быть выгодно покушение на Фицо
Военкор Манье предположил выгоду Запада в покушении на Фицо
16 мая 2024, 15:03

Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина

Бельгийский военкор Элайджа Манье высказал мнение о том, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могла быть выгодно НАТО и ЕС в связи с его политикой и высказываниями против некоторых позиций Запада.
«Если мы посмотрим на политику Словакии при Роберте Фицо, то увидим ухудшение отношений с ЕС, сближение Словакии с Россией, позицию против поставок вооружений и боеприпасов на Украину, а также против вступления Украины в НАТО», — пояснил в беседе с RT Манье.

Ранее старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли высказывал мнение о том, что покушение премьера-министра Словакии Роберта Фицо могло быть следствием демонизации его образа в западных СМИ из-за стремления главы правительства проводить более независимую политику в интересах своей страны.

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Стрелявший в премьера Словакии заявил о цели своего нападения
Стрелявший в премьера Словакии Фицо заявил, что не собирался его убивать
16 мая 2024, 14:44

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Мужчина, стрелявший в премьер-министра Словакии Роберта Фицо, заявил, что не планировал его убивать. Об этом сообщает телеканал Markiza.
По словам подозреваемого, он лишь хотел навредить политику.

Нападение на Фицо злоумышленник планировал несколько дней. Мужчина рассказал, что был несогласен с политикой действующей власти.

Напомним, вооруженное нападение на премьер-министра Словакии произошло 15 мая. Мужчина несколько раз выстрелил в область груди и живота политика. В настоящее время Фицо находится в больнице, за его жизнь борются врачи.

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Политолог Самуэли назвал возможную причину покушения на Фицо
Политолог Самуэли счёл причиной покушения на Фицо его демонизацию в СМИ
16 мая 2024, 14:44

Фото: РИА Новости/Стрингер

Старший научный сотрудник Института глобальной политики Джордж Самуэли высказал мнение о том, что покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо могло быть следствием демонизации его образа в западных СМИ.
«Это сыграло свою роль. С момента возвращения в должность несколько месяцев назад Фицо навлёк на себя много недовольства», — отметил в беседе с RT Самуэли.

Кроме того, в западных СМИ есть мнение, что покушение на жизнь Фицо уже обостряет политические разногласия в Словакии. Как передают argumenti.ru со ссылкой на Bloomberg, после произошедшего союзники премьера стали обвинять оппозицию и либеральные средства массовой информации в случившемся.

Ранее глава словацкого МВД Матуш Шутай Эшток заявил, что покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо было совершено по политическим мотивам.

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В сети появились кадры момента покушения на Фицо
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Муж зарезал жену в ЗАГСе на расторжении брака в Саянске
Мужчина зарезал жену в ЗАГСе на расторжении брака в Иркутской области
16 мая 2024, 14:42

Фото: iStock/Michael Nesterov

В Саянске Иркутской области мужчина зарезал жену прямо в ЗАГСе после подачи заявления на расторжение брака, в котором супруги прожили всего месяц, девушка погибла на месте. Об этом пишет Shot.
Согласно сообщению, супруги пришли в ЗАГС утром 16 апреля, чтобы подать заявление на расторжение брака, который они заключили всего месяц назад.

25-летний Дмитрий достал нож и несколько раз ударил им 21-летнюю Дарью. Она скончалась от кровопотери ещё до приезда скорой помощи. У девушки осталась 11-месячная дочка.

Мужчину задержали на месте преступления. Возбуждено уголовное дело.

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Телевизор, холодильник и чайник: стало известно об условиях содержания Кузнецова в СИЗО
Арестованный главный кадровик МО Кузнецов находится на карантине в «Лефортово»
16 мая 2024, 14:26

Фото: iStock/Rafa Jodar

Начальник главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенант Юрий Кузнецов, задержанный за крупную взятку, сейчас находится в СИЗО «Лефортово» на карантине, в камере с телевизором, холодильником и чайником. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Алексей Мельников.
«Экс-начальник главного управления кадров Министерства обороны РФ Юрий Кузнецов помещен в СИЗО-2 ФСИН России ("Лефортово"). Юрию Васильевичу необходимо пройти карантин, который может продлиться до 10 дней. За это время ему предстоит пройти ряд медицинских исследований и анализов, общение с психологом», — рассказал Мельников.

После этого у него появится сокамерник. Пока он находится один в камере площадью около 8-12 метров. Там есть телевизор, холодильник, чайник или кипятильник.

При этом от общения с членами ОНК Москвы Кузнецов отказался.

Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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Год просидевший в СИЗО подросток из Уфы хочет отсудить 100 млн руб
16 мая 2024, 14:22

Фото: iStock/Angela Allen

Подросток из Уфы потребовал 100 миллионов рублей за незаконный приговор, пишет «Лента.ру».
Как рассказал изданию адвокат 17-летнего подростка Виталий Буркин, молодой человек год провел в СИЗО.

Иск на 100 миллионов рублей подан к Минфину РФ. Дело рассмотрит Демский районный суд Уфы.

Как пояснил адвокат, психика подростка понесла колоссальный урон. Кроме этого он заявил, что истец настаивает на наказании всех виновных в незаконном осуждении.

Молодого человека с мамой, у которой были найдены 30 свертков с мефедроном, задержали в 2022 году. Юноша пояснил, что мать попросила его сходить за «курительной смесью», а о наркотиках ему было неизвестно. Однако его все равно посадили в исправительную колонию.

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Во Львове полицейские напали на велосипедистку
«Страна.ua»: во Львове полиция жестко задержала велосипедистку
16 мая 2024, 13:18

Фото: iStock/globalmoments

Украинские полицейские жестко задержали велосипедистку во Львове, которая отказалась предъявить документы. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем телеграм-канале.
По словам свидетелей произошедшего, девушка ехала на велосипеде по тротуару. В какой-то момент ее остановили полицейские и начали требовать документы. После того, как девушка отказалась выполнять их требование, они повалили ее на землю. Пострадавшая сопротивлялась и кричала.

Затем правоохранители затащили девушку в машину и увезли.

В областном отделе полиции Львова сообщили, что проведут проверку по факту действий сотрудников.

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