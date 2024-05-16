В Петербурге задержали группу лиц, легализовавшую мигрантов

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В Санкт-Петербурге полиция выявила и задержала группу лиц, которые незаконно легализовали порядка семи тысяч мигрантов. Об этом рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Согласно сообщению, в преступную группу входили как россияне, так и иностранцы. Пятерым из них удалось скрыться за границей. Их объявят в международный розыск. Предполагается, что преступники создали три юрлица, через которые они помогали мигрантам зарегистрироваться или получить патент на работу.
При этом она уточнила, что в основном документы были поддельными. Для них использовались поддельные бланки. Они взламывали аккаунты на «Госуслугах» и регистрировали своих клиентов в жилье посторонних людей. Таким образом они помогли порядка семи тысячам человек.
По данному факту возбуждено два уголовных дела.
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«Стоимость услуг подозреваемых варьировалась от 27 до 35 тыс. рублей с человека, а годовой доход организованной группы составил десятки миллионов рублей. Средний ключевой заработок только одного участника группы мог доходить до 1 млн рублей в месяц», — рассказала Волк.
При этом она уточнила, что в основном документы были поддельными. Для них использовались поддельные бланки. Они взламывали аккаунты на «Госуслугах» и регистрировали своих клиентов в жилье посторонних людей. Таким образом они помогли порядка семи тысячам человек.
По данному факту возбуждено два уголовных дела.
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Элина Позднякова