Лишенным прав за нетрезвое вождение на время запретят пересдавать экзамен

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Лишенным прав за нетрезвое вождение автовладельцам на время запретят пересдавать экзамен.
С 1 апреля текущего года водителям, лишенным прав за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения, временно запретят пересдавать экзамен на получение нового водительского удостоверения, передает ТАСС со ссылкой на соответствующий законопроект.
Отмечается, что автовладельцы, наказанные за вождение в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования, не смогут пересдавать экзамен на получение новых прав на протяжении всего срока действия их лишения, а также в течение года после возвращения прав.
Также, в апреле прошлого года в экзамен на получение водительского удостоверения были добавлены вопросы, которые касаются езды на электросамокате.
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Отмечается, что автовладельцы, наказанные за вождение в нетрезвом виде, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования, не смогут пересдавать экзамен на получение новых прав на протяжении всего срока действия их лишения, а также в течение года после возвращения прав.
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Дана Игумнова