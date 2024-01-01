В Петербурге и Москве в новогоднюю ночь прошли массовые задержания мигрантов

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В ночь на 1 января в Санкт-Петербурге возле станции метро «Гостиный двор» произошли массовые задержания мигрантов. Об этом сообщил журналист из издания «Бумага»*, а также Telegram-канал Sota, описавший события задержаний в Москве.
По информации «Бумаги», самые массовые задержания произошли возле «Гостиного двора» — там в автобусы увезли около 50 человек, включая детей. Издание также отметило случаи задержаний мигрантов около станции метро «Адмиралтейская», но в меньшем количестве.
В Москве также были задержаны мигранты в новогоднюю ночь. По данным журналиста Sota, они были задержаны под предлогом проверки наличия нарушений в базе данных. Однако количество задержанных в Москве не было уточнено.
Массовые задержания мигрантов в Петербурге и Москве также отмечались в прошлом году. По данным «Фонтанки», в предыдущий новогодний период в Петербурге были задержаны почти 2 тысячи человек. Правозащитница Валентина Чупик, руководитель международной неправительственной организации Tong Jahoni, оказывающей помощь мигрантам, заявила, что в прошлом году в новогоднюю ночь в Москве были задержаны не менее 350 человек.
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* Признан иноагентом в РФ
В Москве также были задержаны мигранты в новогоднюю ночь. По данным журналиста Sota, они были задержаны под предлогом проверки наличия нарушений в базе данных. Однако количество задержанных в Москве не было уточнено.
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* Признан иноагентом в РФ
Артем Кузьмин