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В Госдуме напомнили об индексации пенсий на 7,5% с 1 января 2024 года

02 января 2024, 11:04
Фото: IStock/Denis Vostrikov

Фото: IStock/Denis Vostrikov

С 1 января 2024 года пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«На 7,5 процента увеличатся страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января. В среднем пенсия составит больше 24 тысяч рублей. Это существенное увеличение, которое мы ожидали, такое решение диктует инфляция», — сказала парламентарий, отметив, что в России проживает 33 млн неработающих пенсионеров.
По данным Социального Фонда, одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также будут проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим россиянам. Стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 123,8 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.


С 1 октября 2024 года также запланирована дополнительная индексация пенсий военных пенсионеров. Ожидается, что выплаты увеличатся на 4,5%.

Напомним, что в 2024 году повышается возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года.

Также изменены минимальные требования для получения страховой пенсии: для получения страховой пенсии нужно будет минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.

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Маск назвал 2024 год безумнее предыдущих
Маск заявил, что 2024 год станет ещё более безумным, чем предыдущие
02 января 2024, 10:49

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Американский миллиардер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что наступивший 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие года. Об этом Маск написал в социальной сети X.
Так Маск прокомментировал вопрос, адресованный ему в соцсети о том, какой год следует ожидать после «четырех лет сумасшествия». Отметим, что данный прогноз миллиардера является далеко не первым.

В ноябре 2022 года Маск спрогнозировал банкротства компании Twitter, которую он на тот момент приобрел. По его словам, банкротство было вероятно, если социальная сеть не смогла бы зарабатывать больше средств. Кроме того, бизнесмен сообщил, что в 2023 году Twitter может столкнуться с оттоком нескольких миллиардов долларов.

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Сальдо рассказал о необычных природных явлениях после теракта на Каховской ГЭС
Сальдо: необычные природные явления зафиксированы после теракта на Каховской ГЭС
02 января 2024, 10:22

Фото: сайт Кремля

Губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что необычные природные явления были зафиксированы после теракта на Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области. Об этом сообщает ТАСС.
По словам губернатора, в херсонском Приазовье зафиксированы колебания уровня Азовского моря, также произошло изменение уровня соли в море, особо сильные ветра и возросла популяция медуз. Сальдо отметил, что экспертных подтверждений изменения микроклимата на данный момент не публиковалось.

Губернатор подчеркнул, что связь этих изменений и катастрофы на Каховской ГЭС предстоит подтвердить ученым после тщательных исследований. Местные власти занимаются оценкой ущерба от украинских войск, нанесенным Каховской ГЭС.

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#херсонская область
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В Приморье отменили угрозу цунами
Угрозу цунами отменили на побережье Приморья, высота волны составила 63 см
02 января 2024, 04:57

Фото: istockphoto / Alessandro Rizzo

Отменена угроза цунами на побережье Приморского края, где максимальная высота волны составила 63 сантиметра, сообщает правительство региона через свой Telegram-канал.
Ранее в понедельник вечером власти городских округов выдавали предупреждение о возможном цунами во Владивостоке и Находке. Однако по данным Примгидромета, максимальная высота волн в Приморье составила 30 сантиметров, а во Владивостоке и Находке они колебались от 10 до 20 сантиметров.

«Угроза цунами снята на территории Приморья. Данные датчиков уровня моря показали, что самые высокие волны были зафиксированы в поселке Преображение — 63 сантиметра», — отмечает правительство региона.
Предварительно сообщалось, что волны, вызванные землетрясением в Японии, не привели к разрушениям на побережье Приморского края.

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#правительство
#данные
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В Петербурге и Москве в новогоднюю ночь прошли массовые задержания мигрантов
01 января 2024, 23:16

Фото: iStock/Thomasaf

В ночь на 1 января в Санкт-Петербурге возле станции метро «Гостиный двор» произошли массовые задержания мигрантов. Об этом сообщил журналист из издания «Бумага»*, а также Telegram-канал Sota, описавший события задержаний в Москве.
По информации «Бумаги», самые массовые задержания произошли возле «Гостиного двора» — там в автобусы увезли около 50 человек, включая детей. Издание также отметило случаи задержаний мигрантов около станции метро «Адмиралтейская», но в меньшем количестве.

В Москве также были задержаны мигранты в новогоднюю ночь. По данным журналиста Sota, они были задержаны под предлогом проверки наличия нарушений в базе данных. Однако количество задержанных в Москве не было уточнено.

Массовые задержания мигрантов в Петербурге и Москве также отмечались в прошлом году. По данным «Фонтанки», в предыдущий новогодний период в Петербурге были задержаны почти 2 тысячи человек. Правозащитница Валентина Чупик, руководитель международной неправительственной организации Tong Jahoni, оказывающей помощь мигрантам, заявила, что в прошлом году в новогоднюю ночь в Москве были задержаны не менее 350 человек.

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Названо наказание, грозящее сжегшей паспорт жительнице Брянска
Юрист Хаминский: сжегшей паспорт жительнице Брянска может грозить тюремный срок
01 января 2024, 21:12

Фото: iStock/OlFedv

Юрист Александр Хаминский заявил, что жительнице Брянска, которая сожгла свой паспорт на камеру из-за плохой фотографии, может грозить наказание от штрафа до тюремного срока. Об этом пишет NEWS.ru.
«Гражданин может поменять паспорт, не боясь быть привлеченным к административной ответственности, в случае изменения внешности в силу возраста или хирургического вмешательства. Умышленное уничтожение документа влечет наказание по ст. 19.16 КоАП РФ в виде штрафа до 300 рублей», — цитирует эксперта NEWS.ru.

По словам юриста, штраф может достигать размера 100 тысяч рублей, так как данный случай можно расценивать, как явное неуважении к государственным символам. Также Хаминский отметил, что сожжение паспорта происходило в общественном месте и на видео четка слышна брань, что может быть мелким хулиганством, за которое грозит арест на пятнадцать суток.

Напомним, жительница Брянска сожгла свой паспорт возле одного из городских кафе, показывая свои действия в прямом эфире в социальной сети. Свои действия девушка оправдала тем, что ей якобы не нравилась фотография в документе.

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#рф
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В Чечне появился новый город
Кадыров сообщил, что в Чечне появился новый город Ойсхар
01 января 2024, 19:51

Фото: сайт Кремля

Глава региона Рамзан Кадыров написал в своем телеграм-канале, что в Чечне появился новый город Ойсхар.
По словам Кадырова, ранее подписанный им закон вступает в силу с сегодняшнего дня. Кадыров подчеркнул, что статус города положительным образом повлияет на дальнейшее развитие, а также поспособствует увеличению благополучия местных жителей.⠀

Отмечается, что в Ойсхарское городское поселение вошли Верхне-Нойберское, Нижне-Нойберское и Ойсхарское сельские поселения. Глава Чечни добавил, что в новый город будут вкладываться инвестиции и создаваться рабочие места для жителей.

Ранее сообщалось, что мэр города Грозного Хас-Магомед Кадыров и глава администрации Мариуполя Олег Моргун подписали договор о побратимстве.

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#инвестиции
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#город
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#развитие
#кадыров
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«Столото»: житель Тюмени стал третьим в истории лотерейным миллиардером в РФ
01 января 2024, 17:54

Фото: iStock/Chanatiptravel

Третий лотерейный миллиардер по итогам новогоднего, 1526-го тиража «Русского лото» появился в РФ. Об этом РИА Новости сообщили в крупнейшем распространителе гослотерей в России «Столото».
Отмечается, что победитель приобрел билет в Тюмени. В компании уточнили,что всего в нашей стране появилось 87 лотерейных миллионеров из самых разных регионов.

Сообщается, что выигрышными стали 9 208 638 билетов. Порядка восьмидесяти участников разделили тринадцать призов мо миллиону рублей.

Напомним, в прошлом году сто миллионов рублей выиграл счастливчик из Московской области в первом новогоднем розыгрыше «Мечталлиона». Кроме жителя Подмосковья, который получил суперприз, еще 270 человек выиграли в лотерее миллион рублей.

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#деньги
#приз
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Более 120 тысяч человек встречали Новый год на выставке «Россия»
01 января 2024, 17:01

Фото: пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области

Более 120 тысяч человек встречали Новый год на Международной выставке-форуме «Россия».
Для посетителей выставки куранты били 11 раз. Это число равняется количеству часовых поясов России, пишет ТАСС.
Гостями выставки стали жители всех 89 российских регионов, в этом числе участники СВО и их семьи.

Программу праздника приурочили к наступившему в 2024 году Году семьи.

«На территории ВДНХ работала интерактивная программа для семей с детьми - главных гостей выставки. Их встречали любимые герои сказок - Снегурочка, Емеля на печи, Щелкунчик, Морозко и другие персонажи»,-говорят организаторы.

Международная выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023. Она закончит свою работу 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве.

Только за первые два месяца работы выставку посетили более 3,5 млн человек.

Ранее сообщалось, что главному Деду Морозу страны передали письма из подмосковных парков на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. Часть писем из парков Подмосковья была передана Деду Морозу из Великого Устюга 28 декабря.

Стоит отметить, что всего в рамках проекта «Почты Деда Мороза» было получено свыше 9 тысяч писем, в том числе и из отдаленных городских округов Подмосковья.

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#выставка
#россия
#новый год
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Стало известно, какие питомцы живут у Лукашенко дома
У Лукашенко дома живут хамелеон Жорик и шпиц Умка
01 января 2024, 16:49

Фото: stockphoto/sandipruel

У белорусского президента Александра Лукашенко дома живет хамелеон Жорик.
Об этом пишет близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул первого».

«Уже 2,5 года у президента дома живет маленький дракончик — хамелеон Жорик!», - сказано в посте.
По китайскому календарю 2024 год пройдёт под покровительством дракона.

Также у Александра Лукашенко живет шпиц Умка.

Ранее сообщалось, что в подвале многоквартирного дома в Иркутске полицейские и сотрудники питомника для животных поймали рысь. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального МВД.

Сообщается, что о рыси стало известно благодаря обращению жителя Ленинского округа Иркутска. По его словам, животное было замечено на улице Новаторов 31.В результате слаженных действий в подвальном помещении здания была установлена ловушка для поимки рыси. В настоящее время работники питомника определяют дальнейшую судьбу животного.

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#животные
#белоруссия
#александр лукашенко
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