В Госдуме напомнили об индексации пенсий на 7,5% с 1 января 2024 года

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С 1 января 2024 года пенсии неработающим пенсионерам проиндексируют на 7,5%. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала член комитета Госдумы РФ по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
«На 7,5 процента увеличатся страховые пенсии для неработающих пенсионеров с 1 января. В среднем пенсия составит больше 24 тысяч рублей. Это существенное увеличение, которое мы ожидали, такое решение диктует инфляция», — сказала парламентарий, отметив, что в России проживает 33 млн неработающих пенсионеров.По данным Социального Фонда, одновременно с выплатами действующим пенсионерам в январе также будут проиндексированы вновь назначенные пенсионные выплаты работающим россиянам. Стоимость одного пенсионного коэффициента вырастет с 123,8 рубля до 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к пенсии увеличится с 7 567,33 рубля до 8 134,88 рубля.
Напомним, что в 2024 году повышается возраст выхода на пенсию по старости. Для женщин он составит 58 лет, для мужчин – 63 года.
Также изменены минимальные требования для получения страховой пенсии: для получения страховой пенсии нужно будет минимум 15 лет стажа и 28,2 пенсионного коэффициента.
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