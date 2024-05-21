Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

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Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона.
Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что Иса Ибрагимов, который ранее занимал эту должность, переведен на должность замруководителя администрации главы и правительства Чечни.
Также Кадыров анонсировал и другие кадровые перестановки. Региональное министерство по делам молодежи возглавил Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики назначили Темирлана Хучиева.
Ранее сообщалось, что председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил с себя полномочия.
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Также Кадыров анонсировал и другие кадровые перестановки. Региональное министерство по делам молодежи возглавил Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики назначили Темирлана Хучиева.
Ранее сообщалось, что председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил с себя полномочия.
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Алёна Самарева