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Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен министром спорта региона

Сына главы Чечни Ахмата Кадырова назначили министром спорта региона
21 мая 2024, 20:46
Фото: iStock/Pavel Sipachev

Фото: iStock/Pavel Sipachev

Сын главы Чечни Ахмат Кадыров назначен на должность министра по физической культуре и спорту региона.
Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале. Он добавил, что Иса Ибрагимов, который ранее занимал эту должность, переведен на должность замруководителя администрации главы и правительства Чечни.

Также Кадыров анонсировал и другие кадровые перестановки. Региональное министерство по делам молодежи возглавил Рамзан Висмурадов, а на пост министра промышленности и энергетики назначили Темирлана Хучиева.



Ранее сообщалось, что председатель правительства Чечни Муслим Хучиев сложил с себя полномочия.

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#чечня
#рамзан кадыров
#министр
Москвичам рекомендовали быть внимательнее на дороге из-за тумана
21 мая 2024, 20:57

Фото: iStock/Elena Koroleva

Автомобилистам рекомендовано быть особенно внимательными на дорогах в ближайшие часы и до утра среды из-за ожидаемого тумана, сообщает Telegram-канал комплекса городского хозяйства.
«Просим водителей быть предельно осторожными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.
Ожидается, что в ближайшие часы и до 07:00 22 мая местами в столице будет туман с видимостью от 200 до 700 метров.

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#скоростной режим
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В Пушкинском будут выявлять юных скутеристов-нарушителей
21 мая 2024, 20:34

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г. о.

Госавтоинспекция Пушкинского городского округа проводит с 20 мая по 6 июня профилактическое мероприятие «Мото-скутер». Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В этот период пройдут совместные рейды с сотрудниками по делам несовершеннолетних и органами образования. Выявлять будут несовершеннолетних водителей, нарушающих правила дорожного движения на скутерах, квадроциклах и других видах мототранспорта. Информация о юном нарушителе направляется в его школу и в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации муниципалитета», – уточнили в пресс-службе.
Там пояснили, что к ответственности могут привлечь и родителей нарушителя за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию и обучению несовершеннолетних.

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#московская область
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Начальник ГИМС Радько рассказал о безопасности на воде в Петербурге
21 мая 2024, 20:05

Фото: iStock/SergeyVButorin

Начальник Центра Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) Александр Радько рассказал, что подразделение в полном объёме ведёт контроль и обеспечивать безопасность при проведении крупных мероприятий на воде.
«Мы следим за порядком на воде, соблюдением всех правил плавания, чтобы не допустить столкновения судов и гибели людей. Напомню, что ночью нахождение маломерных судов на большой воде запрещено, поскольку идет проводка крупных грузовых караванов. За их беспрепятственным проходом тоже следим», — поделился в беседе с «Петербургским дневником» Радько.

Кроме этого, он отметил, что хулиганство гидроциклистов на воде в большей степени удалось проработать и пресечь.

Ранее заместитель начальника Главного управления МЧС России по Московской области Максим Аршакян сообщил «Радио 1» о том, что в Подмосковье существует водоём, где из-за крайней смертельной опасности нельзя купаться ни при каких обстоятельствах, и им является канал имени Москвы.

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#хулиганство
#вода
#санкт-петербург
#безопасность
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В Лобне стартовал первый проект подготовки машинистов ЦППК с многопрофильным колледжем
21 мая 2024, 20:05

Фото: пресс-служба ЦППК

В колледже «Подмосковье» теперь будут готовить железнодорожников. Это первый проект, который ЦППК запустила вместе с многопрофильным профессиональным образовательным учреждением, сообщили в пресс-службе Центральной ППК.
Соглашение о сотрудничестве подписали в Лобне представители компании и колледжа в присутствии главы городского округа Лобня Анны Кротовой, а также первых заместителей Владимира Зиновьева и Евгения Аптекина.

Обучение начнётся этой осенью. Ранее таких специалистов готовили только в специализированных учебных заведениях. Поступить на новое направление по железнодорожным профессиям в Лобне можно после 9 класса. Обучение продлится три курса, однако уже после второго можно устроиться работать в ЦППК.
«В городе большая потребность в подготовке квалифицированных специалистов. У нас один колледж – «Подмосковье». Теперь список его профессий пополнился ещё одной – машинист локомотива. Это отличная новость для жителей и возможность для наших ребят получить образование в своём городе, пройти там же практику и найти работу. Обучение по специальности будет бесплатным», – рассказала Кротова.
Образовательную программу разработали специалисты компании вместе с ведущими методистами колледжа. Она делится на теорию и практику.
«Цель совместного образовательного проекта – выстраивание принципиально новой системы сотрудничества и социального партнёрства. Как крупнейший пригородный железнодорожный перевозчик страны мы заинтересованы в эффективной системе подготовки квалифицированных кадров», – отметил заместитель гендиректора ЦППК по регионам Роман Журков.
Отмечается, что студенты проявили большой интерес к новому образовательному проекту, задали вопросы об особенностях профессии и её востребованности на рынке труда.

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#подмосковье
#московская область
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В России пройдет конкурс волонтерских уборок «Зов природы»
Конкурс волонтерских уборок «Зов природы» пройдет с 18 августа по 18 ноября
21 мая 2024, 19:18

Фото: iStock/Alexandr Lebedko

Межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» проводит конкурс волонтерских уборок «Зов природы», который пройдет с 18 августа по 18 ноября.
Участники мероприятия должны будут организовать уборку с раздельным сбором отходов на любой природной территории. Принять участие в конкурсе смогут все желающие, достигшие 18-ти лет. Основным условием конкурса является разделение собранных отходов и помещение их в специальные контейнеры или же сдача мусора в пункт приема.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на сайте мероприятия.

Победители конкурса получат от организаторов ценные призы, среди которых настольные игры и книги. Конкурс пройдет в два этапа, в каждом из которых, будут отобраны по три победителя.

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Перечислены самые популярные напитки у россиян после ухода Coca-Cola
«Пакет»: Самые популярные напитки у россиян — Добрый Cola и Черноголовка
21 мая 2024, 19:17

Фото: iStock/champpixs

Аналитики сервиса «Пакет» сообщили, что после ухода Coca-Cola с российского рынка наиболее популярными напитками у россиян стали Добрый Cola и Черноголовка.
Как передаёт Газета.ру, согласно данным исследования, 56% россиян всё ещё стараются найти на прилавках оригинальную Coca-Cola, в то время как 21% опрошенных даже не заметили пропажи газировки в магазинах.

Ранее по информации базы Россельхозбанка стало известно, что почти 40% россиян готовы за один раз съесть полкилограмма шашлыка и даже больше. Некоторые граждане придерживаются позиции, что, если мясо будет вкусным и его приготовят близкие люди, в таком случае его можно съесть в любых количествах, «предела нет».

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Лондон не исключает принятие новых мер по замороженным активам России
Кэмерон: Британия не исключает дальнейших мер по отношению к российским активам
21 мая 2024, 19:08

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания не исключает возможности принятия дополнительных мер в отношении замороженных российских активов после использования доходов с них для поддержки Украины, заявил глава британского МИД Дэвид Кэмерон.
«Возможно, настанет время, когда Россия будет обязана выплатить репарации Украине за нанесенный ущерб, и в этом случае замороженные активы могут сыграть важную роль», — сказал Кэмерон, передает РИА Новости.
Совет ЕС во вторник утвердил решение об использовании доходов от замороженных российских суверенных активов для военной помощи Украине. Согласно решению, 90% доходов от этих активов будет направлено в бюджет ЕС для оказания военной помощи Украине и проведения программ по восстановлению.

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День Николая Чудотворца или Никола Вешний: приметы, чего нельзя делать 22 мая
День Николая Чудотворца в 2024 году: история и традиции
21 мая 2024, 18:44

Фото: iStock/Oleksandr Yakoniuk

Православные верующие 22 мая ежегодно вспоминают величайшего святого Николая Чудотворца или его ещё называют в народе Никола Вешний. О том, какие традиции, связанные с этим днем, существуют и чего делать категорически нельзя расскажет редакция «Радио 1».

День Николая Чудотворца: история торжества


Согласно церковному преданию, Николай родился в III веке в греческой колонии Ликии в Малой Азии в семье христиан. С самого раннего детства он часто ходил в храмы, а повзрослев, решил стать священником. Николай прославился как рьяный борец с язычеством и различными ересями, а также как чудотворец и защитник оклеветанных и невинно осужденных.

Известно, что святой еще при жизни спас мир от страшного голода, а также воскресил моряка во время шторма. Николай прожил до глубокой старости, а после смерти его тело начало мироточить. К мощам святого прибывали верующие. Николая просили избавить от печалей и страшных болезней.

О чем молятся Николаю Чудотворцу


Святого Николая принято просить о помощи бедным, здоровье, удаче в каком-либо деле, разрешении проблем. Николай Чудотворец считается защитником моряков, поэтому к нему можно обратиться с просьбой о защите путешественников от штормов и бурь.

Никола Вешний: почему так называют


В народе День Николая Чудотворца называют Николин день или Никола Вешний. Это связано с тем, что торжество приходится на 22 мая, когда на улицу зелено и тепло.


Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Николин день 22 мая 2024: традиции


Православные верующие в День Николая Чудотворца стараются посетить храм, помолиться у иконы святого, поставить ему свечу, раздать милостыню нуждающимся. Предки в этот день умывались утренней росой. Считалось, что такой ритуал принесет здоровье на будущий год. В Николу Вешнего желательно сходить в баню. Хорошей приметой также станет планирование свадьбы.

Что нельзя делать 22 мая 2024


В Николин день запрещено убивать пауков, кричать на животных. Не стоит заниматься тяжёлой работой, огородными делами и генеральной уборкой в доме. Нельзя купаться до Николы Вешнего даже там, где уже очень тепло. Только после дня Николая Чудотворца предки заходили в водоёмы. Ссориться и ругаться в праздник также строго запрещено.

Приметы погоды на Николу Вешнего


Дождь в Николин день сулил богатый урожай. Предвестником хорошей погоды до конца весны станет гроза в ночь на 22 число. Если в Николу Вешнего не раскрылись одуванчики, то зарядят дожди. Если рябина цветёт в Николин день, то осень будет холодной и короткой.

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Воробьёв анонсировал открытие нового здания Физмат-лицея к началу учебного года
21 мая 2024, 18:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новое здание Физмат-лицея на 525 мест в Сергиевом Посаде откроется к старту учебного года, пообещал губернатор Московской области Андрей Воробьёв. Он проверил, как идут работы, поговорил с педагогами и родителями ребят, которые будут учиться в здании.
«Мы расширяем легендарный Физмат-лицей в Сергиевом Посаде, имеющий богатую историю. Приняли это решение, когда оценили запрос на школу. Наследие, я думаю, сумеем сохранить – многие выпускники лицея поступают в ведущие вузы, имеют хорошие перспективы. В школе смогут учиться ребята с 5-го класса. Сейчас здание может уместить 150-160 школьников, новое примет 525. Набор преподавателей уже идёт. Часть команды работает ещё со времён открытия лицея в 1990 году», – сказал глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Новое здание Физмат-лицея было в числе 25 школ, старт строительству которых в августе 2021-го дали губернатор Воробьёв и зампред правительства Татьяна Голикова. Сейчас готовность объекта составляет 85%.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«Площадь здания – 14,5 тыс. кв. м. Основные строительные работы планируем завершить к концу июня. В середине июня начинаем принимать мебель и технологическое оборудование. Здесь большая инженерная, лаборатории, зал для занятия робототехникой. Думаю, детям будет интересно. В июле пройдёт пусконаладка, а 1 августа будем готовы передать здание под заселение. На объекте трудятся 150 человек, идём в графике», – доложил представитель подрядчика Владимир Дзагоев.
Помимо 42 учебных кабинетов в лицее оборудуют мастерские, лаборантские по физике, химии и биологии, ресурсные центры, кабинеты для дистанционных занятий, спортивный и актовый залы, библиотечно-информационный центр. На территории обустроят футбольное поле, учебно-опытную зону и парковочные места.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Старый корпус лицея рассчитан всего на 160 ребят. Там учатся 156 человек с 9 по 11 классы. Новый позволит обучать детей с 5 по 11 классы. Уже идёт приёмная кампания на следующий учебный год. Проводятся вступительные испытания по русскому языку, математике, физике и психологическое тестирование.
«Кампания стартовала 1 апреля. Подано уже более 800 заявлений от родителей. Вступительные экзамены прошли около 750 детей. 193 обучающихся 4-6 классов получили рекомендацию к зачислению. Педагогический состав в основном уже подобран, но есть ещё несколько вакансий», – рассказала директор лицея Ольга Макарова.
Продолжится взаимодействие лицея с ведущими вузами страны – МГУ, МФТИ, Московским институтом электронной техники, МИФИ, Московским авиационным институтом и другими.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

«У меня трое сыновей. Старший уже закончил Физмат-лицей, сейчас на третьем курсе вуза. Средний заканчивает 10 класс. Мы очень надеемся, что в 11-м будет учиться в этом новом, большом здании. Младший тоже пойдет сюда. Здесь светлые классы, спортзал, столовая, которой у нас, к сожалению, нет», – поделилась местная жительница Светлана Наумова.
Беседуя с губернатором, родители попросили увеличить количество или частоту маршрутов, ведущих к новому зданию. Воробьёв пообещал проработать этот вопрос.

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