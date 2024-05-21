Кадыров опубликовал видео, как «Ахмат» уничтожает боевиков ВСУ у Спорного

Пресс-служба главы Чеченской Республики
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram кадры, где бойцы спецназа «Ахмат» уничтожают укрепрайоны украинских националистов, а также наносят удары по скоплениям врага в районе Спорного, где границы ЛДНР.
По словам Кадырова, на данном направлении работает группа «Канады», ударяя по ВСУ беспилотниками. Так, постепенно происходит ликвидация позиций неонацистов.
Кроме того, Кадыров отметил дроны подразделения, которые быстро и успешно находят позиции украинских радикалов, незамедлительно ударяя по ним.
Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины с конца февраля 2022 года.
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Кроме того, Кадыров отметил дроны подразделения, которые быстро и успешно находят позиции украинских радикалов, незамедлительно ударяя по ним.
Россия продолжает денацификацию и демилитаризацию Украины с конца февраля 2022 года.
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Никита Кротов