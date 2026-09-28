Двое из четырех пропавших моряков с судна «Триумф» оказались курсантами

28 сентября 2026, 05:40

Фото: iStock/PDQ1000

Двое из четырех моряков, пропавших с загоревшегося у берегов Камчатки рыболовного судна «Триумф», оказались курсантами. Об этом в беседе с ТАСС рассказала сестра одного из пропавших, Анна Колупаева.





Напомним, что на «Триумфе» находились 29 членов экипажа, 25 из них удалось успешно эвакуировать. Остальные моряки пропали, их поиски пока не дали результатов. Спасатели продолжают осматривать акваторию на судне «Суворовец». Сегодня специалисты планируют взять «Триумф» на буксир и вести его в порт Петропавловск-Камчатский.



Колупаева объяснила, что у нее есть 19-летний брат — Иван Прошин. Он проходил практику от Владивостокского морского колледжа на борту рыболовного судна. Анна сильно переживает за Ивана, но надеется, что поисковики предпримут активные действия, которые помогут обнаружить его.



По словам девушки, все пропавшие являются приморцами. Один из них — 44-летний мужчина из Арсеньева, жених ее бывшей коллеги. Другим человеком, которого ищут, оказался курсант, который учился в Морском государственном университете имени адмирала Г. И. Невельского.



«И еще один, его девушка мне написала, он тоже откуда-то из Приморья», — сообщила Колупаева.