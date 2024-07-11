Лист нетрудоспособности: Гинеколог назвала способы, помогающие пережить ПМС

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Раз в месяц практически каждая женщина чувствует в своем организме внешние и внутренние изменения, которые не всегда легко пережить. Предменструальный синдром (ПМС) часто сопровождается болезненными и невыносимыми симптомами.
Врач акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью и правам Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» заявила, что многим женщинам тяжело трудиться и концентрироваться во время ПМС, потому что симптомы могут быть крайне интенсивны и неприятны.
Акушер-гинеколог рассказала, как спасти себя от тяжелого состояния и облегчить свою женскую участь.
Он отметила, что все гормональные контрацептивные препараты назначают опытные гинекологи-акушеры, поэтому назначение строго индивидуально.
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«Некоторые женщины теряют работоспособность. Они не в состоянии трудиться и концентрироваться, находятся в полной прострации. Кажется, что женщине в таком состоянии необходим лист нетрудоспособности», — отметила эксперт.
Акушер-гинеколог рассказала, как спасти себя от тяжелого состояния и облегчить свою женскую участь.
- Если все раздражает, то нужно закрыться в норке и какое-то время побыть наедине с собой.
- Свернуться клубочком в эмбриональную позу и полежать в темноте в своей комнате с легкой музыкой или без.
- Иногда нужно исключить какие-то продукты, поголодать по возможности, попить соки или минеральную воду.
- Некоторым помогает теплая грелка у поясницы, чтобы снять напряжение и болезненность.
- Легкая, здоровая еда и потребление продуктов, которые содержат триптофан: йогурты, творог, рассольный сыр, грецкие орехи, сухофрукты(изюм финики курага), бананы, грибы.
- Если есть газообразование, включить в рацион отруби.
- Нагружать себя умеренными физическими упражнениями: дыхание, растяжка, пешие прогулки вокруг дома.
- Массаж и водные процедуры.
«Любые гормональные контрацептивные препараты спасают женщин от ПМС. Они влияют на водно-электролитный обмен, то есть могут выводить лишнюю часть жидкости из организма, а это напрямую связано при отечности в ПМС. Еще они улучшают кожу, состояние волос, состояние слизистых оболочек женщины и балансируют центральную нервную систему. Женщина меньше реагирует на раздражители, у нее пропадет готовность к неадекватным реакциям», — объяснила эксперт.
Он отметила, что все гормональные контрацептивные препараты назначают опытные гинекологи-акушеры, поэтому назначение строго индивидуально.
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Анастасия Бондарева