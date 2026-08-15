Литовские фуры бросили в Белоруссии: что думают юристы

15 августа 2026, 21:39

Юрист Меткина: брошенные в Беларуси литовские фуры будут собственностью хозяев

Фото: istockphoto/Apriori1

Истечение срока хранения ста литовских грузовиков, оставленных на спецстоянках в Белоруссии, не влечет автоматического прекращения права собственности на них. Об этом заявила РИА Новости адвокат Елизавета Меткина, специализирующаяся на международном праве.





Ранее на этой неделе портал Diena.lt со ссылкой на главу Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландаса Микенаса сообщил, что около сотни литовских большегрузов остаются на белорусской территории. По его словам, основную часть задержанного транспорта составляют полуприцепы, грузовиков среди них несколько меньше. Как пояснила Меткина, даже по окончании установленного срока хранения транспортные средства продолжают принадлежать их нынешним владельцам.



