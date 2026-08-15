Литовские фуры бросили в Белоруссии: что думают юристы
Истечение срока хранения ста литовских грузовиков, оставленных на спецстоянках в Белоруссии, не влечет автоматического прекращения права собственности на них. Об этом заявила РИА Новости адвокат Елизавета Меткина, специализирующаяся на международном праве.
Ранее на этой неделе портал Diena.lt со ссылкой на главу Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava Эрландаса Микенаса сообщил, что около сотни литовских большегрузов остаются на белорусской территории. По его словам, основную часть задержанного транспорта составляют полуприцепы, грузовиков среди них несколько меньше. Как пояснила Меткина, даже по окончании установленного срока хранения транспортные средства продолжают принадлежать их нынешним владельцам.
«Если владельцы их не заберут, дальнейшая судьба транспорта должна решаться в установленном белорусским законодательством порядке», — подчеркнула юрист.Она также отметила, что обращение имущества в доход государства возможно исключительно при наличии оснований, предусмотренных национальным законодательством, и с соблюдением установленной процедуры, в ряде случаев — на основании судебного решения. Литва 29 октября 2025 года временно закрыла пункты пропуска «Мядининкай» и «Шальчининкай» после серии инцидентов с метеозондами, которые, по утверждениям Вильнюса, пересекали границу с белорусской стороны.
В ответ Минск ввел запрет на движение фур с литовскими номерами по дорогам страны и поместил их на охраняемые стоянки. В конце марта президент Белоруссии Александр Лукашенко, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, разрешил выезд большегрузов, а также значительно снизил тарифы на услуги спецстоянок с первоначальных 120 евро в сутки.