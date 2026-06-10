Экспорт подмосковной сельхозпродукции в Беларусь вырос на 25%

10 июня 2026, 17:57

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Общий объём подмосковной продукции АПК, экспортированной в Беларусь за первый квартал текущего года, составил свыше 58 тысяч тонн. Это на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Такого роста удалось достичь благодаря наращиванию экспорта сразу по нескольким направлениям.





«Поставки кондитерских изделий выросли на 17%, переработанных орехов, фруктов и овощей — на 18%, а кормов для животных — почти на 80%», — говорится в сообщении.