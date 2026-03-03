На границе с Беларусью пресекли ввоз техники без документов на 100 млн рублей

03 марта 2026, 10:31

Фото: пресс-служба ФТС России

Смоленские таможенники совместно с пограничниками ФСБ остановили ввоз крупной партии незадекларированной электроники из Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба ФТС России.





В грузовике, следовавшем через деревню Бывальское, инспекторы обнаружили более трёх тысяч единиц техники азиатского производства: телефоны, ноутбуки, планшеты, смарт-часы и ТВ-приставки. Документы, подтверждающие уплату пошлин и оформление товара, отсутствовали.



Экспертиза оценила стоимость электроники в 97,6 миллиона рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила около 20 миллионов рублей. В отношении владельца груза возбудили уголовное дело по статье об уклонении от уплаты платежей в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.



