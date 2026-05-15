Лукашенко заявил, что две трети гумпомощи Беларусь получает от США

15 мая 2026, 22:13

Александр Лукашенко (Фото: Kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что две трети гуманитарной помощи, полученной республикой в прошлом году, поступили из США. Об этом он сказал на встрече в Минске с президентом и генеральным директором Евангелистской ассоциации Билли Грэма Франклином Грэмом, пишет РИА Новости.





В ходе беседы политик рассказал, что в республике мирно сосуществуют и взаимодействуют 25 конфессий. В частности, 850 протестантских общин, 20 миссий и пять учебных заведений.





«В этой помощи есть и ваша доля» — добавил белорусский лидер, обращаясь к собеседнику.