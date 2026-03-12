«Литрес»: представители поколения Альфа почти не читают книги
Представители поколения Альфа почти не читают книги или делают это крайне редко. Такие данные получили сервис «Литрес» и аналитический центр НАФИ, изучив читательские привычки разных возрастных групп.
Исследование показало, что чем моложе читатель, тем сложнее ему удерживать внимание на книге. Подростки 14–17 лет чаще других бросают произведение недочитанным. Среди главных причин — скучный сюжет, переключение на другую книгу и нехватка времени. При этом самыми популярными жанрами у поколения Альфа остаются фантастика, фэнтези и боевики.
Больше всего времени чтению уделяют представители поколения Z. По данным исследования, каждый второй зумер читает более часа в день. Однако многие из них также могут не закончить книгу из-за занятости. Чаще всего молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет выбирают приключенческие романы, фантастику и любовные истории. При выборе литературы они ориентируются на советы друзей, рекомендации блогеров и упоминания в СМИ.
Миллениалы, в свою очередь, чаще других поколений читают много книг. Среди них больше всего тех, кто за последние полгода прочитал более пяти произведений. Они активно используют электронные форматы и предпочитают приключенческие романы, детективы и любовную прозу. При этом у поколения Y заметно выше интерес к литературе по психологии: этот жанр назвали любимым 23% опрошенных, тогда как в среднем по стране показатель составляет около 16%.
Представители поколения Х, которым больше 45 лет, чаще других дочитывают книги до конца. Среди наиболее популярных жанров у них — детективная литература. Исследователи отмечают, что читательские привычки заметно меняются от поколения к поколению, особенно на фоне развития цифровых технологий и изменения способов потребления информации.
