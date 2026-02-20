Достижения.рф

Россиянина задержали за нацистский милитари-магазин в Калининградской области

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Россиянина задержали за нацистский милитари-магазин в Калининградской области. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.



На опубликованных кадрах видно помещение торговой точки. В витринах выставили различные вещи, связанные с нацистской Германией. Как утверждает СМИ, правоохранители обнаружили и изъяли 120 предметов с запрещённой символикой. Среди них одежда, посуда, ножи, значки, книги, награды и другие изделия.

Сообщается, что владельца магазина привлекли к ответственности по двум административным статьям. Других подробностей нет.

Никита Кротов

