Россиянина задержали за нацистский милитари-магазин в Калининградской области
Россиянина задержали за нацистский милитари-магазин в Калининградской области. Об этом пишет Telegram-канал Amber Mash.
На опубликованных кадрах видно помещение торговой точки. В витринах выставили различные вещи, связанные с нацистской Германией. Как утверждает СМИ, правоохранители обнаружили и изъяли 120 предметов с запрещённой символикой. Среди них одежда, посуда, ножи, значки, книги, награды и другие изделия.
Сообщается, что владельца магазина привлекли к ответственности по двум административным статьям. Других подробностей нет.
